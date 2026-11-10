Mexico tăng cường trấn áp tội phạm ma túy và điều tra vụ bắt cóc thị trưởng

Cảnh sát Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Bộ Hải quân Mexico ngày 9/11 (giờ địa phương) thông báo lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ khoảng 1 tấn cocaine và bắt giữ 6 đối tượng trong chiến dịch tuần tra trên vùng biển Thái Bình Dương, ngoài khơi bang miền Nam Guerrero, trong bối cảnh chính phủ nước này tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh chống tội phạm có tổ chức.

Thông báo của Bộ Hải quân Mexico cho biết trong quá trình tuần tra và giám sát trên biển, lực lượng hải quân đã phát hiện một tàu nhỏ vận chuyển 24 kiện hàng nghi cocaine, với tổng trọng lượng ước tính khoảng 1 tấn.

Toàn bộ số hàng nghi là ma túy cùng phương tiện vận chuyển đã bị thu giữ, trong khi 6 đối tượng trên tàu bị bắt giữ. Các nhà chức trách Mexico hiện đang tiến hành giám định để xác định chính xác loại chất và khối lượng tang vật.

Các nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Văn phòng Tổng Chưởng lý Liên bang Mexico (FGR) để phục vụ công tác điều tra, với sự phối hợp của Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân.

Bộ Hải quân Mexico cho biết kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10/2024, lực lượng hải quân nước này đã thu giữ hơn 98 tấn cocaine trong các chiến dịch trên biển, chưa bao gồm số tang vật vừa bị thu giữ tại bang Guerrero.

Chiến dịch trên nằm trong nỗ lực của Chính phủ Mexico nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy qua các tuyến hàng hải trên Thái Bình Dương, vốn được các tổ chức tội phạm sử dụng để đưa cocaine từ Nam Mỹ tới thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ.

Thời gian qua, Mexico đã tăng cường các chiến dịch chống buôn bán ma túy trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép yêu cầu nước này kiểm soát hoạt động vận chuyển chất cấm và đẩy mạnh hợp tác an ninh song phương.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình an ninh, giới chức Mexico cùng ngày xác nhận Thị trưởng thành phố Río Bravo thuộc bang Tamaulipas, ông Miguel Ángel Almaraz Maldonado, đã bị một nhóm đối tượng có vũ trang bắt cóc khi đang di chuyển trên tuyến đường thuộc bang Zacatecas, miền Trung Bắc nước này.

Theo cơ quan công tố bang Zacatecas, vụ việc xảy ra chiều 7/11 trên tuyến đường San Tiburcio-Vanegas, gần khu vực giáp ranh giữa hai bang Zacatecas và San Luis Potosí, khi ông Almaraz Maldonado cùng người thân và các thành viên trong đoàn đang trên đường tới khu du lịch Real de Catorce.

Nhóm đối tượng có vũ trang đã chặn nhiều phương tiện, bắt cóc vị thị trưởng và bỏ lại một số người đi cùng bên đường. Những người này sau đó đã tìm đến thị trấn Cedral thuộc bang San Luis Potosí để trình báo vụ việc.

Vụ bắt cóc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực nhằm vào các quan chức địa phương tại Mexico.

Theo tổ chức giám sát Data Cívica, trong năm 2025, nước này ghi nhận ít nhất 246 vụ tấn công nhằm vào quan chức chính quyền và các ứng cử viên chức vụ tư pháp, trong đó 136 vụ dẫn đến chết người./.