Tàu vũ trụ Starship trên bệ phóng ở Boca Chica, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/11, Cơ quan Bảo vệ môi trường liên bang Mexico (Profepa) cho biết sẽ yêu cầu công ty công nghệ vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk chịu trách nhiệm đối với các mảnh vỡ từ vụ nổ tầng đẩy tên lửa Starship trong cuộc thử nghiệm tại bang Texas (Mỹ) hôm 13/11 vừa qua, sau khi nhiều mảnh vỡ dạt vào bãi biển Bagdad, thành phố Matamoros, bang Tamaulipas, Đông Bắc Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông cáo của Profepa cho biết các thanh tra của cơ quan này đang tiến hành thu gom những mảnh vỡ từ lớp vật liệu bảo vệ bên trong tầng đẩy tên lửa của SpaceX.

Trong khi đó, tổ chức bảo vệ môi trường Conibio Global đã ghi nhận hơn 1.500 mảnh vỡ tại khu vực bờ biển nói trên. Các nhà hoạt động môi trường nhấn mạnh đây là những mảnh vỡ có kích thước lớn, chủ yếu là vật liệu nhựa có khả năng chịu nhiệt rất cao.

Ủy ban Quốc gia về các khu bảo tồn thiên nhiên Mexico (Conanp) và tổ chức Conibio Global đã bắt đầu triển khai công tác thu gom rác thải. Toàn bộ số vật liệu thu gom sẽ được Profepa tiếp nhận và quản lý, đồng thời cơ quan này sẽ yêu cầu SpaceX chịu trách nhiệm đối với số rác thải trên.

Profepa cũng cho biết lực lượng thuộc Bộ Hải quân Mexico đã có mặt tại khu vực và duy trì công tác giám sát kể từ thời điểm xảy ra vụ nổ.

Cơ quan này đánh giá cao những nỗ lực giám sát của cộng đồng địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý tiếp xúc hoặc di chuyển các mảnh vỡ và thông báo qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng khi phát hiện những vật liệu này.

Ngày 13/11 vừa qua, tầng đẩy tên lửa Starship phát nổ, khiến các mảnh vỡ rơi xuống Vịnh Mexico. Bốn ngày sau, những mảnh vỡ này xuất hiện tại vùng bờ biển bang Tamaulipas của Mexico.

Đây là cuộc thử nghiệm lần thứ 15 của tên lửa Starship, được thực hiện từ căn cứ Starbase tại Boca Chica, bang Texas (Mỹ), gần khu vực biên giới với Mexico. Vụ phóng tên lửa có thể được quan sát từ thành phố Matamoros, bang Tamaulipas, thuộc lãnh thổ Mexico./.