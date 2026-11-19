Mexico là một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với du khách đi du thuyền, với các cảng như Cozumel, Costa Maya, Cabo San Lucas và Puerto Vallarta đón các tàu cập cảng quanh năm. Nguồn: aol.com

Quy định mới được đưa ra thông qua sửa đổi Luật Du lịch chung của Mexico, công bố trên Công báo chính thức ngày 13/11. Theo đó, các doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch phải triển khai biện pháp bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước khi cung cấp dịch vụ, áp dụng đối với cả giao dịch trực tiếp lẫn giao dịch thực hiện thông qua phương tiện điện tử.

Theo nội dung sửa đổi, người trưởng thành đi cùng trẻ vị thành niên phải xuất trình giấy tờ chính thức chứng minh mối quan hệ với trẻ, quyền làm cha mẹ, quyền giám hộ hoặc quyền nuôi dưỡng hợp pháp. Việc xác minh nhằm bảo đảm người đi cùng có đủ tư cách pháp lý để chịu trách nhiệm đối với trẻ trong quá trình sử dụng dịch vụ du lịch.

Trường hợp người trưởng thành không thể chứng minh mối quan hệ hoặc quyền hạn hợp pháp đối với trẻ, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm từ chối cung cấp dịch vụ và thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm tăng cường kiểm soát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.

Luật mới được áp dụng trên phạm vi toàn Mexico, không giới hạn tại một địa phương hay điểm du lịch cụ thể. Các quy định hướng đến tăng cường phòng chống những hành vi phạm tội liên quan đến trẻ em, đặc biệt là buôn bán người, bóc lột và xâm hại tình dục.

Đối với hoạt động du lịch, quy định có thể tác động đến nhiều loại hình dịch vụ có trẻ em tham gia, từ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong ngày, tham gia tour tham quan đến các hoạt động giải trí và trải nghiệm tại điểm đến. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có thể phải xác minh tư cách của người lớn đi cùng trẻ trước khi tiếp nhận khách.

Tuy nhiên, hiện chưa có danh sách cụ thể về các loại giấy tờ được chấp nhận để chứng minh quan hệ hoặc quyền giám hộ trong mọi trường hợp. Những giấy tờ như giấy khai sinh, quyết định của tòa án về quyền nuôi con hoặc giám hộ và văn bản ủy quyền của cha mẹ có thể được sử dụng để chứng minh tư cách pháp lý, tùy thuộc vào tình huống thực tế và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Quy định mới cũng không đồng nghĩa với việc thay đổi các thủ tục lên tàu, xuống cảng hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh hiện hành. Các yêu cầu riêng của hãng tàu đối với trẻ vị thành niên đi cùng người không phải cha mẹ hoặc người giám hộ vẫn được áp dụng độc lập. Việc triển khai quy định mới được kỳ vọng tăng cường trách nhiệm của các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trong bảo vệ trẻ em, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra chặt chẽ hơn đối với người trưởng thành đi cùng trẻ tại các điểm đến trên toàn Mexico.