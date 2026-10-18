Mexico rực rỡ sắc màu trong lễ hội Alebrijes

Những mô hình sinh vật tưởng tượng với hình dáng kỳ lạ tạo nên không khí sôi động trên đường phố Mexico City.

Với hình dáng kỳ lạ, màu sắc rực rỡ và họa tiết tinh xảo, những tác phẩm thủ công độc đáo góp phần tôn vinh sức sáng tạo của các nghệ nhân, đồng thời quảng bá nghệ thuật dân gian Mexico trước thềm Ngày của người chết (Día de Muertos), một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của quốc gia Mỹ Latinh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đoàn diễu hành khởi hành lúc 12h từ quảng trường Zócalo, trung tâm lịch sử của Mexico City, sau hồi chuông của Nhà thờ Chính tòa. Các mô hình sinh vật tưởng tượng lần lượt xuất hiện trên những tuyến phố trong tiếng nhạc rộn ràng, hòa cùng các màn biểu diễn sôi động và tiếng cổ vũ của khán giả đứng dọc hai bên đường.

Mô hình Alebrijes với hình dáng kỳ lạ và màu sắc tương phản góp phần tạo nên nét đặc sắc cho lễ hội đường phố tại thủ đô Mexico.

Trước giờ khai mạc, ông Walther Boelsterly Urrutia, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian Mexico (MAP), cho biết ban tổ chức ghi nhận 168 mô hình tham gia trong tổng số 205 tác phẩm đăng ký. Được tạo hình từ sự kết hợp đặc điểm của nhiều loài động vật, các tác phẩm gây ấn tượng với kích thước lớn, hình dáng độc đáo và cách phối màu phong phú. Những chiếc sừng, đôi cánh, móng vuốt, nhiều đầu hoặc những chiếc đuôi kỳ dị thể hiện trí tưởng tượng cùng kỹ thuật chế tác tinh xảo của các nghệ nhân.

Bên cạnh các mô hình thủ công, đoàn diễu hành còn có sự góp mặt của các nhóm nhạc, nghệ sĩ hóa trang, nghệ sĩ múa và biểu diễn đường phố, tạo nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt trên khắp các tuyến phố trung tâm.

Các nghệ sĩ trong trang phục hóa trang đặc trưng của lễ hội Día de Muertos tham gia diễu hành trên đường phố Mexico City.

Những bộ trang phục rực rỡ cùng cách hóa trang độc đáo của các nghệ sĩ góp phần tạo nên sắc màu cho lễ diễu hành tại Mexico City.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Estania, du khách đến từ thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ), cho biết đây là lần đầu tiên chị tham dự lễ diễu hành Alebrijes. Theo chị, sự kiện không chỉ mang lại không khí vui tươi mà còn có ý nghĩa trong việc gìn giữ, quảng bá văn hóa và nghệ thuật dân gian Mexico, giúp du khách quốc tế hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân nước này.

Trong khi đó, chị Melisa de la Cruz bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia đoàn biểu diễn năm nay. Chị cho rằng sự kiện tạo cơ hội để các nghệ sĩ giới thiệu hoạt động nghệ thuật đến công chúng, giao lưu với người dân và du khách, qua đó lan tỏa sức sống của nghệ thuật đường phố và văn hóa truyền thống Mexico.

Các mô hình Alebrijes được trang trí bằng những họa tiết cầu kỳ, thể hiện trí tưởng tượng phong phú và kỹ thuật thủ công của các nghệ nhân Mexico.

Một điểm đáng chú ý của lễ hội năm nay là sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương. Theo truyền thông Mexico, các tác phẩm dự thi đến từ 11 bang và vùng lãnh thổ. Bên cạnh những mô hình do nghệ nhân chuyên nghiệp và các xưởng thủ công gia đình thực hiện, chương trình còn giới thiệu tác phẩm của những người đang chấp hành án tại một số cơ sở cải tạo ở thủ đô.

Nhiều nghệ nhân cũng gửi gắm tình cảm và ký ức cá nhân vào tác phẩm, tạo nên những cách thể hiện đa dạng. Sự góp mặt của các nghệ nhân thuộc nhiều thế hệ và hoàn cảnh khác nhau cho thấy sức sống của nghệ thuật thủ công, đồng thời phản ánh khả năng kết nối cộng đồng của loại hình nghệ thuật dân gian này.

Các nghệ sĩ trong trang phục hóa trang độc đáo biểu diễn trên tuyến đường diễu hành, góp phần tôn vinh nét phong phú của văn hóa dân gian Mexico.

Alebrijes là những sinh vật tưởng tượng đặc trưng của nghệ thuật dân gian Mexico, gắn liền với tên tuổi nghệ nhân Pedro Linares López từ những năm 1930. Ban đầu, các tác phẩm chủ yếu được làm bằng kỹ thuật giấy bồi, sau đó được trang trí bằng những họa tiết cầu kỳ và màu sắc nổi bật. Qua thời gian, nghệ thuật Alebrijes phát triển với nhiều chất liệu, kích thước và phong cách thể hiện, trở thành biểu tượng cho trí tưởng tượng và sức sáng tạo của người Mexico.

Các tác phẩm Alebrijes được tạo hình từ sự kết hợp đặc điểm của nhiều loài động vật, thể hiện trí tưởng tượng phong phú của các nghệ nhân Mexico.

Được Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian Mexico tổ chức thường niên từ năm 2007, lễ diễu hành và cuộc thi mô hình Alebrijes khổng lồ đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật tại Mexico. Không chỉ tạo sân chơi cho các nghệ nhân phát huy khả năng sáng tạo, sự kiện còn góp phần gìn giữ nghệ thuật thủ công truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa Mexico tới bạn bè quốc tế và làm phong phú các hoạt động chào đón Ngày của người chết.