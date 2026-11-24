Bộ hài cốt được phát hiện năm 2021 trong quá trình xây dựng Sân bay quốc tế Felipe Ángeles tại khu vực Santa Lucía, bang miền Trung Mexico, có niên đại khoảng 13.000 năm. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp thêm bằng chứng khoa học về nguồn gốc và quá trình di cư của những cư dân đầu tiên trên châu Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của INAH cho biết việc xác định niên đại bộ hài cốt được thực hiện bằng hai phương pháp phân tích độc lập tại các phòng thí nghiệm ở Bỉ và Mỹ. Kết quả phân tích collagen nội sinh của Công ty pháp y ISOTOPIQ AGING INC (Bỉ) xác định mẫu vật có niên đại khoảng 13.000 năm trước. Trong khi đó, kết quả phân tích thành phần khoáng sinh học của các chuyên gia thuộc Đại học Georgia (Mỹ) xác định mẫu vật có niên đại khoảng 12.000 năm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy Yotzin là một trong 23 bộ hài cốt người có niên đại lâu đời nhất từng được ghi nhận tại lưu vực Mexico, thuộc về một trong những cư dân đầu tiên sinh sống trên châu Mỹ vào giai đoạn chuyển tiếp từ thế Canh Tân (Pleistocene) sang thế Toàn Tân (Holocene), cách đây khoảng 11.700–13.100 năm.

Nhà nhân chủng học Arturo Talavera González thuộc INAH cho biết bộ hài cốt có những đặc điểm hình thái khác biệt so với các mẫu hài cốt khác được phát hiện trong quá trình xây dựng sân bay AIFA. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho bộ hài cốt là Yotzin, có nghĩa là “độc nhất” trong tiếng Nahuatl của người bản địa Mexico. Với cấu trúc xương đặc biệt chắc khỏe và chiều cao ước tính khoảng 1,75 m, các chuyên gia nhận định đây có thể là hài cốt của một thợ săn thời tiền sử, thường xuyên di chuyển trên những quãng đường dài.

Kết quả nghiên cứu răng của Yotzin cũng cho thấy tình trạng mài mòn đáng kể nhưng không có dấu hiệu sâu răng. Theo các chuyên gia, đây là đặc điểm thường gặp ở các cộng đồng săn bắt, hái lượm thời kỳ trước khi xuất hiện đồ gốm, do họ thường xuyên nhai rễ cây, vỏ cây cứng, đồng thời sử dụng răng như một công cụ hỗ trợ làm mềm da động vật, cắt và nghiền sợi thực vật.

Bộ hài cốt Yotzin được nhà khảo cổ học Israel Peña phát hiện năm 2021 tại khu vực phía Tây Bắc sân bay AIFA, trong các lớp đất chứa hóa thạch động vật thuộc giai đoạn cuối thế Pleistocene, chủ yếu là voi ma mút và lạc đà thời tiền sử. Các hóa thạch động vật có màu đen hoặc nâu sẫm tương tự màu xương của Yotzin. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ không phát hiện đồ tùy táng hay hiện vật đi kèm bộ hài cốt.

Dự kiến, Đại học Burgos (Tây Ban Nha) có thể hoàn tất nghiên cứu hệ gene của bộ hài cốt Yotzin trong quý I/2027. Các nhà khoa học kỳ vọng việc xác định nguồn gốc và dòng dõi di truyền của cá thể này sẽ góp phần làm sáng tỏ quá trình di cư và định cư của những cộng đồng người cổ trên châu Mỹ, đặc biệt khi hộp sọ của Yotzin có hình dạng thuôn dài, khác biệt so với các mẫu hài cốt từng được phát hiện tại khu vực, song có những nét tương đồng với các cộng đồng cư dân cổ ở miền Bắc Mexico, trong đó có người Pericú.