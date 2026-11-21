Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo trước khi lên đường về nước, Tổng thống Sheinbaum khẳng định việc tham dự Hội nghị cấp cao APEC là cơ hội quan trọng để Mexico tăng cường tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, mở rộng quan hệ đối ngoại và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nhà lãnh đạo Mexico đánh giá chuyến công tác đạt kết quả rất tích cực, đồng thời cho rằng các cuộc tiếp xúc song phương cho thấy cộng đồng quốc tế có cái nhìn thuận lợi về triển vọng phát triển của Mexico.

Đề cập quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Sheinbaum cho biết hai bên đã ký khoảng 10 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác sơ bộ trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường, năng lượng, y tế, khoa học - công nghệ và ngoại giao. Nữ nguyên thủ nhấn mạnh Mexico mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ nhằm tận dụng những thành tựu phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và thúc đẩy thịnh vượng chung. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico khẳng định nước này không có kế hoạch đàm phán hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc.

Tổng thống Sheinbaum đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác với Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Mexico. Theo bà, tiến trình đàm phán thương mại giữa Mexico và Mỹ đang đạt những bước tiến quan trọng, với khả năng hai bên đạt được thỏa thuận trong tháng 12 tới. Trong đó, Mexico ưu tiên đàm phán giảm thuế đối với ô tô, thép, nhôm và các sản phẩm liên quan, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung vào mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại.

Nhà lãnh đạo Mexico khẳng định Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA/T-MEC) tiếp tục được duy trì, đồng thời cho biết dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 12 nhằm thúc đẩy các vấn đề thương mại song phương.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Sheinbaum đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo nhiều quốc gia, đồng thời mời các đối tác đến thăm Mexico nhằm tăng cường quan hệ hợp tác. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, hai bên trao đổi về tình hình kinh tế Mexico và vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo bà Sheinbaum, lãnh đạo IMF đánh giá tích cực kết quả hoạt động của nền kinh tế Mexico trong thời gian qua.

Liên quan quan hệ với Peru, Tổng thống Sheinbaum cho biết tại cuộc gặp người đồng cấp Keiko Fujimori, phía Peru tái khẳng định mong muốn khôi phục quan hệ ngoại giao với Mexico sau thời gian gián đoạn do những bất đồng liên quan đến cựu Tổng thống Pedro Castillo.

Bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2026, Tổng thống Sheinbaum cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và mở rộng kết nối kinh tế giữa Mexico với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.