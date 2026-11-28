Mexico vừa giới thiệu Atlas Nghệ thuật Dệt Mexico, một nền tảng trực tuyến nhằm ghi chép và bảo tồn những kỹ thuật thủ công gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa và nghệ nhân trên khắp đất nước.

Dự án do Bộ Văn hóa Mexico phối hợp với UNESCO và các cộng đồng nghệ nhân thực hiện, được giới thiệu tại sự kiện văn hóa ORIGINAL vào tháng 11/2026 ở thủ đô Mexico City.

Các nghệ nhân trình diễn trang phục và sản phẩm thủ công tại chương trình Gặp gỡ Nghệ thuật Dệt may, Trang trí và Ứng dụng thuộc phong trào ORIGINAL ở Mexico. Ảnh: Bộ Văn hóa Mexico.

Điểm đặc biệt của dự án là những người trực tiếp cung cấp kiến thức không chỉ là nhà nghiên cứu hay chuyên gia mà chính là các nghệ nhân đang thực hành nghề dệt.

Trong những buổi gặp gỡ tổ chức năm 2025 tại Mexico City, Mérida và Tijuana, hơn 500 nghệ nhân đến từ 29 bang và 205 đô thị đã tham gia ghi nhận các kỹ thuật mà họ đang sử dụng hoặc biết đến.

Theo UNESCO, quá trình tổng hợp ban đầu nhận được hơn 630 đóng góp và xác định được 144 kỹ thuật trong danh mục giới thiệu.

Các kỹ thuật phổ biến gồm dệt bằng khung cửi đeo ngang hông, thêu chữ thập, khâu lược, dệt bằng khung cửi đạp chân và thêu mũi xích. Nền tảng trực tuyến hiện cũng cho phép người dùng tìm hiểu các kỹ thuật theo nhóm như thêu, dệt và nhuộm.

Không đơn thuần là một danh sách tên gọi, mỗi hồ sơ còn ghi lại cách thực hiện, nguyên liệu, công dụng, khu vực phân bố và tên gọi của kỹ thuật trong ngôn ngữ địa phương.

Nhờ đó, người xem có thể hiểu thêm mối liên hệ giữa một sản phẩm dệt với môi trường sống, tập quán và bản sắc của cộng đồng tạo ra nó.

Các nghệ nhân cùng thực hành và truyền dạy nghề dệt. Ảnh: Bộ Văn Hóa Mexico

Một trong những phát hiện đáng chú ý nằm ở cách tri thức nghề thủ công được truyền lại trong gia đình.

Có 413 nghệ nhân cho biết họ học kỹ thuật dệt từ mẹ. Nhiều người tiếp tục truyền nghề cho con gái, sau đó là con trai. Ngoài ra, 79 người cho biết đang có học trò hoặc người học việc.

Những con số này cho thấy nghề dệt truyền thống không chỉ là hoạt động tạo ra quần áo hay đồ trang trí, mà còn là một phần của ký ức gia đình và đời sống cộng đồng. Những đường kim, mũi chỉ và cách phối màu đôi khi chứa đựng câu chuyện về vùng đất, phong tục và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Atlas Nghệ thuật Dệt Mexico được thiết kế như một kho dữ liệu mở, có thể tiếp tục bổ sung và điều chỉnh. Các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người quan tâm có thể đóng góp thông tin mới hoặc đề xuất cập nhật các hồ sơ hiện có.

Thông qua dự án, Mexico kỳ vọng những kỹ thuật thủ công vốn được lưu giữ chủ yếu bằng kinh nghiệm truyền miệng và thực hành trực tiếp sẽ có thêm cơ hội được ghi nhận, nghiên cứu và tiếp nối. Đây cũng là cách đưa tiếng nói của chính những người làm nghề trở thành một phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản văn hóa.