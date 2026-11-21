Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại lễ kỷ niệm 116 năm Cách mạng Mexico ở Quảng trường Hiến pháp (Zócalo), trung tâm thủ đô Mexico City, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico sẽ không phục vụ lợi ích của những thế lực từng bóc lột đất nước, cũng như không chấp nhận sự chi phối từ bên ngoài. Nhà lãnh đạo Mexico khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia, nền dân chủ và quyền tự quyết của người dân.

Đề cập đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào năm 2027, Tổng thống Sheinbaum khẳng định đây sẽ là cuộc bầu cử thể hiện sự tôn trọng cao nhất đối với quyền bỏ phiếu và ý chí của người dân. Nhà lãnh đạo Mexico chỉ trích một số nhóm đối lập mà bà cho là đã tìm cách làm suy yếu chính phủ trong 2 năm qua thông qua các chiến dịch truyền thông và mạng xã hội nhằm lan truyền thông tin sai lệch. Tổng thống Sheinbaum khẳng định những nỗ lực này đều không đạt được mục tiêu và sẽ không thể làm suy giảm tính chính danh của tiến trình bầu cử sắp tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Sheinbaum nhắc lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Mexico năm 1910, đồng thời tôn vinh những nhân vật tiêu biểu như các nhà cách mạng Francisco I. Madero, Emiliano Zapata và Francisco “Pancho” Villa, những người có đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài và thúc đẩy các cải cách chính trị, xã hội tại Mexico.

Ngày 20/11 hàng năm là dịp Mexico kỷ niệm cuộc Cách mạng năm 1910, bắt đầu từ phong trào đấu tranh do nhà cách mạng Francisco I. Madero phát động nhằm lật đổ chế độ cầm quyền kéo dài hơn 30 năm của Tổng thống Porfirio Díaz. Cuộc cách mạng đã dẫn tới việc ban hành Hiến pháp năm 1917, đặt nền tảng cho nhiều quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền được giáo dục và lao động.