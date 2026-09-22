Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết quyết định trên được đưa ra sau quá trình tham vấn giáo viên, phụ huynh và các chuyên gia. Kết quả khảo sát hơn 565.000 giáo viên cho thấy 81% số người được hỏi ủng hộ việc quản lý sử dụng điện thoại di động trong trường học. Quy định mới không cấm học sinh mang điện thoại đến trường mà hướng tới việc sử dụng thiết bị phù hợp với môi trường giáo dục.

Bộ trưởng Giáo dục công lập Mario Delgado cho biết học sinh được phép mang điện thoại đến trường nhưng phải cất trong cặp trong suốt thời gian học, không được sử dụng điện thoại trong giờ học và giờ giải lao, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có lý do đặc biệt. Đối với bậc trung học phổ thông, từng trường sẽ xây dựng quy định riêng, ưu tiên sử dụng điện thoại và các thiết bị màn hình cho mục đích giáo dục. Các trường đại học được quyền ban hành quy định phù hợp.

Người đứng đầu ngành giáo dục Mexico nhấn mạnh việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình và mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Chính sách mới nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học tập, tăng cường tương tác trực tiếp và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh.

Quy định trên được Chính phủ Mexico và Hội đồng Quốc gia các cơ quan giáo dục (Conaedu) thống nhất ngày 18/9, với sự nhất trí của cơ quan giáo dục 32 bang. Văn bản sẽ được đăng trên Công báo Liên bang (DOF) trước khi có hiệu lực. Các trường sẽ tổ chức các cuộc họp với giáo viên và phụ huynh để phổ biến quy định mới này.