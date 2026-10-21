Mexico đóng cảng, sơ tán người dân do mưa lớn và bão

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng quốc gia Mexico (SMN) thuộc Ủy ban Nước quốc gia (Conagua) cho biết bão Trudy gần như đứng yên ngoài khơi bang Jalisco tối 19/10, với sức gió duy trì 65 km/h, giật 85 km/h, và dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan trong ngày 20/10. Hoàn lưu bão Trudy gây mưa rào ở phía Nam bang Baja California Sur và gây mưa lớn tại nhiều địa phương khác.

Trước tình hình trên, Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia Mexico (CNPC) đã tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp thuộc 6 địa phương của bang Veracruz. Các lực lượng liên bang hỗ trợ đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Theo thông báo của Hải quân Mexico do CNPC, các cảng Veracruz, Coatzacoalcos và Alvarado thuộc bang Veracruz, cùng các cảng Dos Bocas, Frontera và Sanchez Magallanes thuộc bang Tabasco, tiếp tục cấm tàu thuyền cỡ lớn hoạt động. Các hạn chế đối với tàu thuyền cỡ nhỏ cũng được áp dụng tại một số cảng.

Chính quyền bang Veracruz thông báo tiếp tục đình chỉ hoạt động dạy và học ở tất cả các cấp trong ngày 20/10 tại 10 địa phương. Trong khi đó, CNPC cảnh báo tình trạng đất bão hòa nước làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua nơi nước chảy xiết và tuân thủ hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương.