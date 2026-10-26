Mexico: Độc đáo Lễ diễu hành Catrinas

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Một người tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)