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Mexico: Độc đáo Lễ diễu hành Catrinas

Lễ diễu hành Catrinas là hoạt động văn hóa đặc sắc tại Mexico, thường được tổ chức trước dịp Lễ hội Ngày của người chết (Día de Muertos), diễn ra vào đầu tháng 11.

Báo VietnamPlus
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Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một người tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một người tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân tham gia Lễ diễu hành Catrinas tại thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 25/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mexico-doc-dao-le-dieu-hanh-catrinas-post1144337.vnp