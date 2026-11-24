Cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông báo của Bộ Kinh tế Mexico cho biết thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp lần thứ 11 Nhóm cấp cao Mexico-Trung Quốc diễn ra cùng ngày tại Bắc Kinh, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ebrard dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Mexico trong năm 2026 sẽ vượt 130 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của Mexico sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt khoảng 10 tỷ USD. Trước thực trạng chênh lệch lớn trong cán cân thương mại song phương, Bộ trưởng Ebrard đề xuất hai nước triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Mexico sang Trung Quốc với tốc độ tương đương mức tăng nhập khẩu từ quốc gia châu Á này.

Theo Bộ Kinh tế Mexico, tại cuộc họp, Bộ trưởng Ebrard đề nghị phía Trung Quốc đẩy nhanh quá trình phê duyệt các quy trình kiểm dịch và điều kiện kỹ thuật cần thiết để hàng hóa Mexico được phép tiếp cận thị trường nước này, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm như quả bơ, chanh, thịt bò, thịt lợn, cao lương và thủy sản chế biến. Đáng chú ý, một số thủ tục liên quan đã kéo dài gần 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mexico cũng mong muốn mở rộng xuất khẩu cá ngừ, tôm và bí ngô sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh việc thúc đẩy xuất khẩu, Bộ trưởng Ebrard đề xuất các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển một phần hoạt động sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Mexico sang đặt cơ sở trực tiếp tại quốc gia Mỹ Latinh này, qua đó tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất trong nước và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Cuộc họp trên diễn ra nhằm cụ thể hóa những nội dung trao đổi giữa Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến vào tuần trước, bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Bộ trưởng Ebrard cũng cho biết trong những tháng tới, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nhằm mở rộng sự hiện diện của hàng hóa Mexico tại thị trường Trung Quốc, hướng tới quan hệ thương mại song phương cân bằng và bền vững hơn.