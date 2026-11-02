Mexico City rực rỡ sắc hoa cúc vạn thọ đón 'Ngày của Người chết'

Diễu hành “Ngày của người chết” tại Mexico City, Mexico ngày 31/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, đại lộ Paseo de la Reforma tại thủ đô Mexico City lại rực rỡ sắc vàng cam của hoa Cempasúchil (cúc vạn thọ) trong khuôn khổ lễ hội hoa thường niên, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống gắn với lễ “Ngày của Người chết” (Día de Muertos).

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, dọc đại lộ Paseo de la Reforma nổi tiếng, nhiều gian hàng hoa được bố trí, giới thiệu các sản phẩm do những hộ trồng hoa địa phương sản xuất.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của khoảng 140 hộ trồng hoa và nhà sản xuất nông nghiệp sinh thái đến từ các khu vực Xochimilco, Tláhuac và Milpa Alta. Đây là dịp để các hộ sản xuất quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giới thiệu những nét đặc trưng của các vùng nông nghiệp truyền thống tới người dân thành thị và du khách.

Đối với nhiều gia đình tại Xochimilco, trồng và bán hoa cúc vạn thọ trong dịp này là nghề truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Azul Yáñez - một chủ cửa hàng hoa tham gia lễ hội - cho biết gia đình chị đã mang hoa Cempasúchil đến hội chợ thường niên để bán nhân dịp “Ngày của Người chết” từ khi chị còn nhỏ.

Năm nay, hoạt động trồng hoa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và mưa đá, song các hộ sản xuất vẫn nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hoa cúc vạn thọ là biểu tượng không thể thiếu của lễ hội “Ngày của Người chết,'' một nét văn hóa đặc trưng của Mexico.

Chính quyền thành phố Mexico City ước tính sản lượng cúc vạn thọ năm 2026 đạt khoảng 10 triệu cây, tăng 53,8% so với năm trước, với sự tham gia của 597 hộ sản xuất. Hoạt động trồng hoa không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho các gia đình nông dân, mà còn góp phần duy trì nghề canh tác truyền thống tại các khu vực ngoại thành thủ đô. Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, lễ hội còn là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách muốn tìm hiểu phong tục, tập quán gắn với “Ngày của Người chết.''

Anh Carlos Méndez, một du khách tham quan hội chợ, nhấn mạnh hoa cúc vạn thọ không chỉ mang sắc màu đặc trưng của “Ngày của Người chết,'' mà còn gắn liền với những tình cảm thiêng liêng của người Mexico dành cho người thân đã khuất. Theo anh, đây là dịp để các gia đình cùng tưởng nhớ tổ tiên, ôn lại những kỷ niệm và gìn giữ truyền thống văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong dịp “Ngày của Người chết” (1-2/11), hoa cúc vạn thọ được sử dụng rộng rãi để trang trí bàn thờ tưởng niệm, nghĩa trang và không gian gia đình.

Theo quan niệm truyền thống của người Mexico, sắc vàng cam rực rỡ và hương thơm của loài hoa này có ý nghĩa dẫn lối cho linh hồn người đã khuất trở về thăm gia đình, cùng người thân tưởng nhớ những kỷ niệm đã qua.

Lễ hội hoa cúc vạn thọ không chỉ tạo cơ hội tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho các hộ trồng hoa, mà còn góp phần bảo tồn nghề nông truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa Mexico và đưa những phong tục đặc sắc của đất nước đến gần hơn với công chúng quốc tế./.