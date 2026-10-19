Mexico City rộn ràng chuẩn bị Lễ hội Ngày của những người chết

Các diễn viên trình diễn hoạt cảnh liên quan đến Đại lễ Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán cúc vạn thọ (Cempasúchil) được trang trí bởi mô hình La Catrina - biểu tượng Ngày của người chết. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một cửa hàng chuyên doanh áo phông in hình "người chết" tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một tiệm thời trang trang trí những họa tiết liên quan đến Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân chụp ảnh cùng mô hình đầu lâu được cách điệu đôi cánh thiên thần. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân chụp ảnh cùng mô hình "người chết" tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Hai mẹ con chụp ảnh cùng mô hình đầu lâu tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một người bán bóng bay mang hình họa liên quan đến Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán áo phông mang hình họa Día de Muertos tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một bàn thờ truyền thống Ofrenda dựng ngay trước cửa một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Nghệ nhân trang điểm theo chủ đề Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán ngô luộc di động phục vụ người dân ngay giữa đại lộ Reforma. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Mặc dù gần 2 tuần nữa mới đến Đại lễ Ngày của người chết (Día de Muertos), người dân Mexico đã đổ về đại lộ trung tâm Reforma. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)