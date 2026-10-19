Văn hóa

Mexico City rộn ràng chuẩn bị Lễ hội Ngày của những người chết

Người dân Mexico dựng bàn thờ Ofrenda, chuẩn bị đón tổ tiên trở về trong Lễ hội Ngày của những người chết, dịp tôn vinh ký ức, tình yêu thương và gắn kết giữa người sống với những người thân đã khuất.

Báo VietnamPlus
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Các diễn viên trình diễn hoạt cảnh liên quan đến Đại lễ Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Các diễn viên trình diễn hoạt cảnh liên quan đến Đại lễ Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán cúc vạn thọ (Cempasúchil) được trang trí bởi mô hình La Catrina - biểu tượng Ngày của người chết. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán cúc vạn thọ (Cempasúchil) được trang trí bởi mô hình La Catrina - biểu tượng Ngày của người chết. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một cửa hàng chuyên doanh áo phông in hình "người chết" tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một cửa hàng chuyên doanh áo phông in hình "người chết" tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một tiệm thời trang trang trí những họa tiết liên quan đến Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một tiệm thời trang trang trí những họa tiết liên quan đến Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân chụp ảnh cùng mô hình đầu lâu được cách điệu đôi cánh thiên thần. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân chụp ảnh cùng mô hình đầu lâu được cách điệu đôi cánh thiên thần. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân chụp ảnh cùng mô hình "người chết" tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Người dân chụp ảnh cùng mô hình "người chết" tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Hai mẹ con chụp ảnh cùng mô hình đầu lâu tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Hai mẹ con chụp ảnh cùng mô hình đầu lâu tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một người bán bóng bay mang hình họa liên quan đến Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một người bán bóng bay mang hình họa liên quan đến Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán áo phông mang hình họa Día de Muertos tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán áo phông mang hình họa Día de Muertos tại trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một bàn thờ truyền thống Ofrenda dựng ngay trước cửa một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một bàn thờ truyền thống Ofrenda dựng ngay trước cửa một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Nghệ nhân trang điểm theo chủ đề Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Nghệ nhân trang điểm theo chủ đề Día de Muertos. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán ngô luộc di động phục vụ người dân ngay giữa đại lộ Reforma. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Một quầy bán ngô luộc di động phục vụ người dân ngay giữa đại lộ Reforma. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Mặc dù gần 2 tuần nữa mới đến Đại lễ Ngày của người chết (Día de Muertos), người dân Mexico đã đổ về đại lộ trung tâm Reforma. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Mặc dù gần 2 tuần nữa mới đến Đại lễ Ngày của người chết (Día de Muertos), người dân Mexico đã đổ về đại lộ trung tâm Reforma. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mexico-city-ron-rang-chuan-bi-le-hoi-ngay-cua-nhung-nguoi-chet-post1142796.vnp