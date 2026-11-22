Chiến dịch diễn ra đêm 20/11 tại thành phố Guasave, với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm quân đội và Cảnh sát Quốc gia Mexico, cùng hỗ trợ tình báo từ Mỹ.

Meza Flores, 44 tuổi, được xác định là thủ lĩnh tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Meza Flores, còn gọi là Los Mazatlecos, và tổ chức Beltrán Leyva. FBI từng treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ tên này.

Lực lượng chức năng Mexico đã bí mật bao vây ngôi nhà nơi Meza Flores ẩn náu. Khi bị phát hiện, các tay súng trong băng đảng nổ súng và sử dụng thuốc nổ tấn công lực lượng an ninh. Cuộc giao tranh khiến 4 quân nhân Mexico thiệt mạng, 7 tay súng bị tiêu diệt.

Ngoài Meza Flores, lực lượng đặc nhiệm bắt giữ 8 người liên quan, trong đó có Germán N, biệt danh "Serafín", nhân vật số hai trong băng đảng và là anh em họ của nghi phạm, cùng José N, người quản lý tài chính và là anh rể của y.

Các nghi phạm bị dẫn giải về Mexico City. Video: X/Defensamx1

Đến 5h20 ngày 21/11, Meza Flores cùng hai trợ thủ thân cận được đưa về Mexico City để bàn giao cho Cơ quan Công tố Chuyên trách về Tội phạm Có tổ chức (FEMDO). Năm nghi phạm còn lại bị giam giữ tại Culiacán, bang Sinaloa.

Tại hiện trường, lực lượng an ninh thu giữ ma túy, tiền mặt, 10 khẩu súng, một súng phóng lựu, hai quả lựu đạn và một súng máy hạng nặng.

Vụ bắt giữ lập tức kéo theo làn sóng bạo lực trên khắp bang Sinaloa trong đêm 20/11. Các thành viên băng đảng phóng hỏa xe tải, cửa hàng tiện lợi Oxxo, hiệu thuốc và dựng rào chắn bốc cháy trên nhiều tuyến đường chính.

Đến sáng 21/11, tình hình cơ bản được kiểm soát sau khi chính quyền tăng cường lực lượng tuần tra và bảo vệ người dân. Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch khẳng định: "Các vụ bắt giữ này là bước tiến quan trọng trong việc đem lại bình yên cho Sinaloa".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hoan nghênh chiến dịch, đồng thời ghi nhận sự phối hợp giữa các cơ quan hai nước, trong đó có Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa Mỹ.

"Chiến dịch thành công này là kết quả của nỗ lực song phương nhằm loại bỏ các phần tử khủng bố tại Mexico. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình những người lính tinh nhuệ đã hy sinh và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Mexico", ông Blanche tuyên bố.

Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson cho biết trên mạng xã hội X rằng việc chia sẻ thông tin tình báo chiến lược giữa hai nước góp phần quyết định vào thành công của chiến dịch.

Trong hơn hai thập kỷ, tổ chức của Meza Flores bị cáo buộc vận chuyển lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl và cần sa vào Mỹ. Băng đảng này cũng bị cho là đứng sau hàng loạt vụ bắt cóc, tống tiền, tra tấn và sát hại đối thủ cùng cảnh sát Mexico.

Meza Flores bị bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ truy tố vào các năm 2012 và 2019. Bản cáo trạng sửa đổi ngày 25/9 tiếp tục bổ sung các cáo buộc khủng bố ma túy, tài trợ cho tổ chức khủng bố, rửa tiền và sử dụng vũ khí hạng nặng. Nếu bị kết tội tại Mỹ, trùm ma túy này có thể đối mặt án tử hình hoặc tù chung thân bắt buộc.