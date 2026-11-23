Binh sỹ Mexico triển khai nhiệm vụ tuần tra, tăng cường bảo đảm an ninh trong một chiến dịch chống tội phạm ma túy. (Ảnh minh họa. Phương Lan/TTXVN)

Các nhà chức trách Mexico ngày 22/11 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa bắt giữ Fausto Isidro Meza, biệt danh “Chapo Isidro," một trong 10 tội phạm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất, trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại bang miền Bắc Sinaloa.

Chiến dịch đã khiến 11 người thiệt mạng, đồng thời châm ngòi cho làn sóng bạo lực nghiêm trọng với hàng loạt vụ đấu súng, phong tỏa đường sá và đốt phá phương tiện giao thông.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mexico cho biết chiến dịch bắt giữ trùm ma túy Meza được triển khai từ đêm 20/11 tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, với sự phối hợp tình báo giữa lực lượng an ninh Mexico và Mỹ.

Trong quá trình truy bắt, các tay súng thuộc tổ chức tội phạm đã chống trả quyết liệt nhằm ngăn chặn lực lượng chức năng tiếp cận thủ lĩnh của chúng, khiến 4 binh sĩ Mexico thiệt mạng.

Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ công dân Mexico, ông Omar García Harfuch cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt 7 tay súng trong các cuộc giao tranh.

Ngoài Meza, nhà chức trách còn bắt giữ một số thành viên chủ chốt của tổ chức tội phạm, trong đó có người em họ Germán, biệt danh “Serafín," và em rể José của đối tượng này. Các nghi phạm đã được chuyển đến cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.

Vụ bắt giữ đã kích hoạt làn sóng bạo lực tại nhiều địa phương thuộc bang Sinaloa, đặc biệt ở thành phố Guasave, nơi các nhóm tội phạm có vũ trang tiến hành hàng loạt vụ đấu súng, dựng rào chắn trên các tuyến đường huyết mạch, đồng thời phóng hỏa nhiều phương tiện và cơ sở kinh doanh. Ít nhất 6 cơ sở thương mại và hàng chục phương tiện bị thiêu rụi tại các tuyến đường ra vào thành phố.

Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực khiến hoạt động sinh hoạt và giao thông tại Guasave bị đình trệ, nhiều người dân phải tìm nơi trú ẩn trong các cửa hàng, trường học và cơ sở thể thao. Một trận đấu bóng chày chuyên nghiệp cũng buộc phải dừng giữa chừng do tiếng súng vang lên gần sân vận động.

Ban tổ chức Giải bóng chày chuyên nghiệp Thái Bình Dương Mexico sau đó thông báo hủy loạt trận giữa hai đội Venados de Mazatlán và Algodoneros de Guasave nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên và khán giả.

Tại Culiacán, thủ phủ bang Sinaloa, các nhóm tội phạm cũng thiết lập nhiều điểm phong tỏa đường sá, buộc chính quyền phải triển khai hàng trăm binh sỹ để khôi phục trật tự. Chính quyền bang cho biết đến sáng 21/11, tình hình an ninh cơ bản đã được kiểm soát, không còn ghi nhận các cuộc giao tranh lớn, trong khi khoảng 90% các tuyến đường bị phong tỏa tại khu vực miền Trung và miền Bắc bang đã được khai thông.

Trước diễn biến bạo lực, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cũng đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân nước này tại các địa phương Ahome, Guamúchil, Guasave và Navolato, khuyến cáo hạn chế đi lại, tránh tuyến quốc lộ liên bang số 15 nối Los Mochis với Culiacán, đồng thời kiểm tra lịch trình các chuyến bay và dịch vụ vận tải. Mặc dù cảnh báo khẩn cấp sau đó được dỡ bỏ, bang Sinaloa vẫn nằm trong danh sách cảnh báo du lịch cấp độ 4 của Mỹ, tương ứng với khuyến cáo không nên đến khu vực này.

Theo các nhà chức trách Mexico, Meza là thủ lĩnh một tổ chức tội phạm có liên hệ với băng nhóm Beltrán Leyva, đồng thời là đồng minh của phe “Los Mayos” thuộc băng đảng ma túy Sinaloa. Phe này đang tiến hành cuộc tranh giành quyền kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy với nhóm “Los Chapitos," trong bối cảnh hai thủ lĩnh lịch sử của băng đảng Sinaloa là Joaquín “El Chapo” Guzmán và Ismael “El Mayo” Zambada đều đang thụ án tù chung thân tại Mỹ.

Theo hồ sơ truy nã của FBI, Meza bị cáo buộc tổ chức vận chuyển ít nhất một tấn ma túy các loại, bao gồm ma túy đá (methamphetamine), cocaine, heroin và cần sa, đồng thời liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí. Mỹ đã đề nghị Mexico dẫn độ đối tượng này để xét xử về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy.

Giới chức Mỹ đánh giá cao kết quả chiến dịch. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho rằng việc bắt giữ Meza là thành công quan trọng trong nỗ lực chung nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm ma túy nguy hiểm, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các binh sỹ Mexico thiệt mạng.

Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) Terry Cole nhận định chiến dịch là một thắng lợi đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động vận chuyển fentanyl và các loại ma túy tổng hợp vào Mỹ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép đối với Mexico nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy và di cư bất hợp pháp qua biên giới hai nước./.