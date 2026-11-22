Lực lượng an ninh Mexico bắt giữ trùm ma túy Meza-Flores sau một cuộc đấu súng (Nguồn: Getty Image)

Chiến dịch bắt giữ trùm ma túy Fausto Isidro Meza-Flores tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, ngày 20/11 đã dẫn đến những cuộc đụng độ ác liệt giữa quân đội Mexico và các tay súng có vũ trang.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết lực lượng chức năng vừa triển khai chiến dịch đã bị tấn công bằng súng và chất nổ. Các tay súng đồng thời dựng chướng ngại vật phong tỏa nhiều tuyến đường tại các đô thị lân cận. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng an ninh Mexico nã đạn xuống các tay súng dưới mặt đất.

Giao tranh khiến khán giả tại sân vận động Kuroda Park hoảng loạn tháo chạy khi những tràng súng vang lên. Chương trình truyền hình trực tiếp ghi lại cảnh các cầu thủ hai đội vội vã rời sân giữa trận đấu.

Theo nhân chứng, các tay súng còn phóng hỏa nhiều cơ sở kinh doanh, trong đó có cửa hàng tiện lợi và trạm xăng, đồng thời chiếm giữ một số bệnh viện tư nhân. Nhiều người phải trú ẩn trong các cửa hàng đóng cửa cuốn an ninh để tránh đạn. Một đoàn xe chở các đối tượng trang bị vũ khí hạng nặng cũng lao qua khu vực và xả súng liên hồi. Sau giao tranh, nhiều phương tiện bị thiêu rụi nằm ngổn ngang trên các tuyến cao tốc ở Sinaloa.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết, 4 binh sĩ thiệt mạng và 7 tay súng bị bắn hạ trong các cuộc đụng độ.

Đến sáng 21/11, lực lượng an ninh Mexico, với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo Mỹ, đã bắt giữ Meza-Flores và áp giải đối tượng về thủ đô Mexico City. Bảy thành viên khác bị cáo buộc thuộc tổ chức tội phạm của trùm ma túy này cũng bị bắt, trong đó có German N., nhân vật quyền lực thứ hai, phụ trách điều hành hoạt động tài chính của băng đảng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổ chức của Meza-Flores liên quan đến cuộc chiến tranh giành địa bàn đẫm máu với băng đảng Sinaloa.

Meza-Flores tham gia giới tội phạm có tổ chức từ những năm 1990, ban đầu hoạt động cho băng đảng Juarez, sau đó chuyển sang tổ chức Beltran Leyva. Đối tượng từng bị truy tố vào các năm 2012 và 2019 về tội buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí trái phép. Bản cáo trạng mới bổ sung nhiều tội danh, trong đó có khủng bố ma túy và âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố.

(theo Hindustan Times)