Các phương tiện bốc cháy trên một tuyến đường cao tốc gần Los Mochis, bang Sinaloa, Mexico, sau khi chính quyền thông báo về việc bắt giữ thủ lĩnh băng đảng ma túy Beltran-Leyva. Ảnh Mạng xã hội Mexico

Theo thông báo ngày 21/11 (giờ địa phương) từ Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch, chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội và Vệ binh Quốc gia Mexico thực hiện tại thành phố Guasave, bang Sinaloa.

Ngoài Meza Flores, nhà chức trách cũng bắt giữ người anh em họ của trùm ma tuý này (được coi là nhân vật số hai của tổ chức) và người anh rể (kẻ điều hành mạng lưới tài chính). Cả ba đối tượng đã được áp giải về thủ đô Mexico City ngày 21/11 và bàn giao cho Văn phòng Công tố Chuyên trách về Tội phạm có Tổ chức.

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng đã tiêu diệt 7 tay súng, bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm và thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, phía quân đội Mexico cũng chịu tổn thất khi có 4 binh sĩ bộ binh thiệt mạng khi làm nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Mexico xác nhận chiến dịch được tiến hành dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tình báo của Mexico và Mỹ. Trên mạng xã hội X, Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson đã ca ngợi chiến công này: "Sự trao đổi thông tin tình báo chiến lược giữa Mỹ và Mexico đã giúp chiến dịch này thành công. Những kết quả như vậy không thể đạt được chỉ sau một đêm, mà là thành quả của sự hợp tác bền bỉ và lòng tin lẫn nhau."

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) nhận định vụ bắt giữ là "một đòn giáng mạnh" vào một trong những mạng lưới băng đảng quyền lực nhất Mexico, trong khi Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Mỹ gửi lời chúc mừng và xác nhận lực lượng đặc nhiệm chống băng đảng của họ đã cung cấp thông tin hỗ trợ cho chiến dịch.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong suốt hơn 20 năm qua, Meza Flores và tổ chức của mình đã buôn lậu một lượng khổng lồ heroin, ma túy đá, cocaine và cần sa vào Mỹ. Tên này được coi là một trong những thủ lĩnh của băng đảng Beltran Leyva – vốn từng là đối thủ của băng Sinaloa.

Tuy nhiên, sau khi kẻ sáng lập băng Sinaloa là Ismael "El Mayo" Zambada bị bắt giữ tại Mỹ vào năm 2024, cuộc chiến giành quyền lực đã nổ ra giữa hai phe phái trong Sinaloa là Los Chapitos và Los Mayos. Giới chuyên gia an ninh cho biết băng Beltran Leyva của Meza Flores gần đây đã liên minh với phe Los Mayos.

Vụ bắt giữ này là động thái mới nhất trong chuỗi chiến dịch truy quét các trùm ma túy cộm cán của chính phủ Mexico, diễn ra trong bối cảnh nước này đang chịu áp lực lớn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng đe dọa sẽ tiến hành hành động quân sự đơn phương bên trong lãnh thổ Mexico nếu nước này không mạnh tay hơn với các băng đảng ma túy.