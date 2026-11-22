AP đưa tin, vụ bắt giữ trùm ma túy Fausto Isidro Meza Flores diễn ra tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, Mexico, vào đêm 20/11 (giờ địa phương).

Được biết, Fausto Isidro Meza Flores nằm trong danh sách 10 tội phạm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất. Fausto Isidro Meza Flores là thủ lĩnh cấp cao của băng đảng tội phạm “Beltrán Leyva”, bị truy nã vì tội buôn bán ma túy vào Mỹ và tàng trữ vũ khí trái phép.

Trong một thông báo vào sáng ngày 21/11, Chính phủ Mexico cho biết, thông tin tình báo từ chính quyền Mỹ đã giúp nhà chức trách Mexico bắt giữ tên trùm ma túy này, song chưa công bố chi tiết về quá trình phối hợp giữa hai nước.

Trong ảnh, một binh sĩ đứng gần chiếc xe cháy rụi ở Cointzio, bang Michoacán, Mexico, ngày 22/2/2026, sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Oseguera. Ảnh: AP/Armando Solis.

Giới chức Mexico cho biết họ đã sử dụng chiến thuật “bí mật và bất ngờ” để bắt giữ Fausto Isidro Meza Flores, thiết lập một vành đai an ninh xung quanh tòa nhà nơi hắn đang ẩn náu. Khi bị tấn công bằng súng và chất nổ từ những kẻ có thể là thành viên của băng đảng ma túy, lực lượng vũ trang đã xông vào một ngôi nhà và bắt giữ Flores.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch viết trên mạng xã hội X sáng 21/11 rằng lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục được triển khai tại bang Sinaloa để bảo vệ dân thường.

“Những vụ bắt giữ này là một bước quan trọng trong việc bình ổn Sinaloa”, ông Omar nói.

Trước đó, vào tháng 2/2026, quân đội Mexico đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, thủ lĩnh của băng đảng ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel.