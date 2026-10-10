Mexico: Bạo loạn tại nhà tù, 26 người thương vong

Vụ việc xảy ra giữa lúc bang này tiếp tục đối mặt với làn sóng bạo lực liên quan đến các phe phái trong băng đảng ma túy Sinaloa.

Theo Sở An ninh công cộng bang Sinaloa, trong số những người thiệt mạng có 9 phạm nhân và 1 trẻ vị thành niên đến thăm người thân. Cả 16 người bị thương đều là phạm nhân. Nhà chức trách cho biết những người còn lại trong trại giam vẫn an toàn và lực lượng liên ngành đã kiểm soát được tình hình.

Văn phòng Công tố bang Sinaloa sẽ điều tra nguyên nhân và diễn biến vụ việc. Trong thời gian này, nhà tù tiếp tục được lực lượng chức năng bảo vệ và tạm đình chỉ hoạt động thăm gặp.

Theo thông tin ban đầu, tiếng súng vang lên bên trong trại giam trước khi lực lượng an ninh can thiệp. Ít nhất 8 xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Bên ngoài nhà tù, thân nhân phạm nhân tập trung yêu cầu nhà chức trách thông báo tình trạng của người thân.

Bang Sinaloa chìm trong bạo lực từ tháng 9-2024, khi cuộc tranh giành địa bàn giữa hai phe Los Chapitos và Los Mayos thuộc băng đảng ma túy Sinaloa leo thang, sau vụ trùm ma túy Ismael “El Mayo” Zambada bị bắt tại Mỹ.

Xung đột ban đầu tập trung tại thành phố Culiacán, sau đó lan sang các địa phương phía Nam bang, trong đó có Mazatlán. Nhà chức trách ghi nhận nhiều vụ giết người, mất tích và tấn công vũ trang, cùng các vụ thu giữ vũ khí, chất nổ.