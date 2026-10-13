Metro và xe buýt tăng chuyến phục vụ người dân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Bảng thông báo của một nhà ga thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên được vận hành thử do các kỹ thuật viên Việt Nam thực hiện. Ảnh: TTXVN phát

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng tần suất hoạt động của metro Bến Thành - Suối Tiên và xe buýt kết nối phục vụ người dân tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh trong ngày 14/10.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên) sẽ có 246 lượt chạy tàu trong ngày 14/10, tăng thêm 18 lượt so với ngày thường, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tham dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Theo bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành metro Bến Thành - Suối Tiên), các lượt tàu tăng thêm tập trung vào buổi sáng; trong đó từ 7 giờ đến 12 giờ, giãn cách chạy tàu được điều chỉnh còn 6 phút/chuyến. Người dân có thể sử dụng metro số 1 để di chuyển đến các nhà ga Thủ Đức, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Đối với mạng lưới xe buýt, trong ngày 14/10, tuyến xe buýt số 10 (Bến xe miền Tây – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cũng sẽ tăng thêm 10 chuyến, đưa tổng số chuyến trong ngày lên 112 chuyến.

Người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và xuống tại các trạm dừng xe buýt xung quanh: Tuyến số 65 (Bến Thành – Cách Mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương); tuyến số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi); tuyến số 30 (Chợ Tân Hương – Bến xe Văn Thánh); tuyến số 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga).

Để đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt số 8, 10, 19, 33, 53, 56, 67, 93, 99, 150, 164, 170, 61-9, 61-77, 60-1, 60-3, 60-7 và tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Để đi xe buýt từ Công viên văn hoá Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, hành khách có thể đón tuyến xe buýt số 65 tại 542 Cách Mạng Tháng Tám và xuống tại 605 Hoàng Văn Thụ (trạm xe buýt Bệnh viện Tân Bình), sau đó chuyển tiếp tuyến xe buýt số 8 để đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ; tăng cường công tác điều hành, theo dõi tình hình hành khách và kịp thời điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ hành khách trong thời gian diễn ra buổi lễ.

Theo kế hoạch, ngày 14/10, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) về Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.