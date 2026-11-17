Ngày 17/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tổ chức khánh thành hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc 7 nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), giúp hành khách thuận tiện hơn khi tiếp cận nhà ga, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Hệ thống thang máy được bố trí tại các khu vực kết nối với nhà ga trên cao, gồm: Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

TP.HCM đưa 8 thang máy vào hoạt động tại 7 nhà ga Metro số 1.

Trong đó, ga An Phú được lắp đặt 2 thang máy; 6 nhà ga còn lại mỗi ga được bố trí 1 thang máy. Các thiết bị có tải trọng 1.000kg, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách giữa mặt đất và cầu vượt bộ hành.

Việc bổ sung hệ thống thang máy được kỳ vọng khắc phục những bất tiện trong quá trình tiếp cận nhà ga, đặc biệt đối với người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Qua đó, giúp các nhóm hành khách này thuận tiện hơn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Bên cạnh hệ thống thang máy, dự án còn triển khai các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, ram dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh.

Những hạng mục này góp phần bảo đảm an toàn, hình thành không gian di chuyển thân thiện và thuận tiện tại các khu vực nhà ga.

Việc đưa 8 thang máy vào sử dụng tại các cầu vượt bộ hành thuộc tuyến Metro số 1 góp phần tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận nhà ga.

Trước đó, dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc tuyến Metro số 1 được TP.HCM phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 53,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7km, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, chính thức vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024.

Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối, bổ sung các tiện ích phục vụ hành khách được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, từng bước khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.