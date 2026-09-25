Metro số 2 TP.HCM kéo dài đến ranh tỉnh Tây Ninh, khởi công cuối năm 2026

Ngày 25/9, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Quốc lộ 22 kết nối TP.HCM với Tây Ninh.

Theo đó, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương kéo dài tuyến metro số 2 dọc theo quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh. Việc kéo dài tuyến nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Viet Him Lam, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án.

Quá trình nghiên cứu dự án phải bảo đảm đồng bộ về quy hoạch, hướng tuyến, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phương án kết nối, giải pháp công nghệ, phương án tài chính, hiệu quả đầu tư; phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thành phố và tuân thủ quy định pháp luật.

Công ty TNHH Viet Him Lam tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot và các công trình liên quan. Cùng với đó, công ty đánh giá đầy đủ các yếu tố về quy hoạch, kỹ thuật, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng kết nối với hệ thống giao thông khu vực, làm cơ sở để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

Phối cảnh metro số 2 nối dài đi trên cao dọc quốc lộ 22. (Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM),

Về phương án tổ chức không gian giao thông trên quốc lộ 22, thành phố thống nhất định hướng bố trí tuyến đường sắt đô thị ở giữa. Các tuyến đường bộ được bố trí hai bên và chạy song song với tuyến đường sắt.

Thành phố yêu cầu các nhà đầu tư dự án đường sắt, đường bộ và các dự án hạ tầng liên quan phối hợp ngay từ giai đoạn nghiên cứu, thiết kế và trong quá trình thi công.

Các bên phải thống nhất về thông số, giải pháp kỹ thuật, phạm vi công trình, cao độ, vị trí trụ, nhà ga, nút giao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tiến độ và phương án tổ chức thi công phải được tính toán đồng bộ nhằm hạn chế xung đột kỹ thuật, chồng lấn phạm vi đầu tư, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Viet Him Lam chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp. Doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong đó, hồ sơ phải cập nhật phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot, thiết kế, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và phương án kết nối với các dự án đường bộ, hạ tầng liên quan.

Ngoài ra, dự án phải làm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, khai thác TOD, phương án tài chính và quỹ đất dự kiến thanh toán theo hợp đồng BT.

Thành phố yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong tháng 10/2026, gửi các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định theo quy định.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH Viet Him Lam ngay trong quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ dự án.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương tổ chức thẩm định, hoàn thiện các thủ tục có liên quan, trình trong tháng 11/2026 để UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Viet Him Lam cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện song song, đồng bộ các công việc theo quy định, bảo đảm khởi công dự án trong quý IV/2026.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM được quy hoạch dài hơn 1.000km. Hiện thành phố mới khai thác gần 20km tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo mục tiêu đến năm 2030, mạng lưới metro sẽ mở rộng lên khoảng 255km.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã khởi công hoặc động thổ ba dự án gồm: Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ.