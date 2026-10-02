Metro số 2 đồng loạt dựng rào, nhiều tuyến đường TP.HCM đổi luồng từ 10/10

Dự án metro số 2 đang bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt các hạng mục nhà ga ngầm. Từ ngày 10/10, nhiều vị trí thi công sẽ được quây rào, trong đó có các khu vực Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào.

Tuyến metro số 2 dài khoảng 11,3km, đi qua khu vực trung tâm và phía Tây Bắc TP.HCM.

Theo ông Vũ Văn Bỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), hai nhà ga Tao Đàn và Bảy Hiền đã được cấp phép thi công từ giữa tháng 9. Việc triển khai rào chắn từ ngày 10/10 nhằm tạo mặt bằng để thực hiện các hạng mục tiếp theo.

Sau đó, các nhà ga khác, trong đó có Bến Thành và Dân Chủ, dự kiến tiếp tục được quây rào từ đầu tháng 11.

Việc triển khai đồng loạt các nhà ga ngầm khiến nhiều tuyến đường phải thu hẹp mặt đường, điều chỉnh hướng lưu thông.

Tại khu vực ga Tao Đàn, từ ngày 10/10, đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng về đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Chiều ngược lại, phương tiện được hướng dẫn đi theo các tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, cũng tổ chức một chiều. Phương tiện theo hướng ngược lại sẽ được điều tiết qua Trương Định, Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu để kết nối về Cao Thắng.

Nhiều vị trí trên tuyến metro số 2 sẽ đồng loạt quây rào thi công từ 10/10.

Tại khu vực ga Bảy Hiền, mặt bằng thi công nằm giữa giao lộ khiến phương tiện từ đường Trường Chinh không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám.

Các phương tiện phải rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ. Xe từ Cách Mạng Tháng Tám đến nút giao Bảy Hiền cũng phải rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Trong khi đó, tại khu vực ga Nguyễn Hồng Đào, đường Trường Chinh, đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen, sẽ cấm ô tô khách và xe tải lưu thông theo hướng về Bảy Hiền.

Các phương tiện được điều hướng qua Trương Công Định, Bàu Cát và Đồng Đen.

Song song với các vị trí chuẩn bị triển khai mới, công trường Metro số 2 đang thi công tường vây, tường dẫn tại các nhà ga đã được quây rào như Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch.

Người dân lưu ý việc mở rộng rào chắn phục vụ thi công metro số 2 để tìm lộ trình thuận lợi.

Dự kiến từ tháng 11, khu vực ga Dân Chủ tiếp tục được quây rào. Khi đó, đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu, sẽ tổ chức lưu thông một chiều theo hướng về Võ Thị Sáu.

Một số tuyến đường xung quanh nút giao như Võ Thị Sáu, Nguyễn Thông và Lý Chính Thắng cũng được tổ chức lưu thông một chiều để giảm áp lực giao thông.

Tại khu vực ga Phạm Văn Bạch, dải phân cách trên các giao lộ Phạm Văn Bạch - Tây Thạnh - Phan Huy Ích được đóng hoàn toàn. Phương tiện sẽ phải quay đầu tại các nút giao lân cận hoặc điểm mở mới đối diện Co.opmart Thắng Lợi.

Dự án metro số 2 có chiều dài khoảng 11,3km, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu đưa máy TBM vào đào hầm từ tháng 10/2027, hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029 và đưa toàn tuyến vào khai thác thương mại cuối năm 2030. Việc đồng loạt triển khai các nhà ga ngầm sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể về tổ chức giao thông trên các trục đường hiện hữu. Đại diện MAUR cho biết tại các vị trí quây rào, phần mặt đường còn lại vẫn được duy trì tối thiểu 7,5m, kết hợp với hệ thống đường tạm. Lực lượng điều tiết giao thông cũng được bố trí thường xuyên để hướng dẫn, phân luồng và xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian thi công.