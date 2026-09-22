Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) thêm bước tiến mới

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đến nay, tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương (Metro số 2) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, với tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 100%.

Cạnh đó, nhà thầu đã hoàn tất khoan khảo sát địa chất, đồng thời triển khai hoàn thiện thiết kế chi tiết các hạng mục công trình và tổ chức thi công đồng loạt tại các ga Hòa Hưng (ST04), Lê Thị Riêng (ST05), Phạm Văn Hai (ST06), Bảy Hiền (ST07), Bà Quẹo (ST09) và Phạm Văn Bạch (ST10).

Nhà thầu cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công các ga còn lại trên toàn tuyến.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết, đơn vị đang cùng các nhà thầu nỗ lực tối ưu hóa công tác thi công, phấn đấu rút ngắn khoảng 2 tháng so với kế hoạch.

Theo đó, máy TBM dự kiến được đưa xuống lòng đất vào tháng 8/2027.

TP.HCM tăng tốc phát triển đường sắt đô thị.

Dự kiến ngày 30/7/2029 sẽ hoàn thành xây dựng depot và tiếp nhận đoàn tàu đầu tiên. Đến ngày 31/12/2030, dự án dự kiến hoàn thành vận hành thử và chứng nhận an toàn hệ thống.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2026, dự án chính thức khởi công.

Bên cạnh Metro số 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tập trung chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tiến độ và chất lượng, hướng tới mục tiêu khởi công trong cuối năm 2026 đối với 3 tuyến đường sắt đô thị.

Ba dự án gồm tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM và tuyến số 6 - Vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Hiện đơn vị đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Các công trình dự kiến khởi công trong quý IV/2026.

Ngoài ra, đơn vị đang nghiên cứu, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến số 3 Kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 28/3/2026 của UBND TP.HCM về giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối với tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Metro số 2 Đồng Nai.

Theo phương án này, tuyến Metro số 2 Đồng Nai sẽ kéo dài tuyến Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng đang được Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với các đơn vị triển khai khẩn trương.

Việc phát triển các tuyến Metro nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố lên khoảng 255km vào năm 2030, tăng cường kết nối xuyên tâm và liên vùng.