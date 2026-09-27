Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương: Các nhà ga ngầm dần hình thành trên trục Trường Chinh – Cộng Hòa

Sau lễ khởi công ngày 15/1/2026, tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương bước vào giai đoạn thi công với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt. Tại các vị trí nhà ga, mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu tiến hành khảo sát địa chất, hoàn thiện thiết kế và triển khai các hạng mục kết cấu ngầm.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Tp.HCM, dự án đang hướng tới mục tiêu đưa máy đào hầm TBM vào hoạt động từ tháng 8/2027, đồng thời đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành tuyến vào năm 2029.

Toàn cảnh khu vực tuyến metro số 2 đi qua trục Trường Chinh – Cộng HòaTuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đi qua khu vực có mật độ giao thông cao, kết nối trung tâm Tp.HCM với cửa ngõ Tây Bắc. Các nhà ga ngầm trên trục Trường Chinh – Cộng Hòa được kỳ vọng góp phần tăng năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 đã hoàn thành, với tỷ lệ bàn giao đạt 100%. Mặt bằng được bàn giao tạo điều kiện để nhà thầu triển khai các hạng mục xây dựng nhà ga ngầm trên trục Trường Chinh.

Theo thông tin từ Ban quản lý đường sắt đô thị, hiện nay mặt bằng cho tuyến Metro số 2 đã hoàn tất 100%. Ban này cũng hoàn tất việc ký kết hợp đồng với Liên doanh các nhà thầu tiến hành triển khai xây dựng dự án. Trong ảnh, tuyến Metro ngầm đang được các nhà thầu tăng tốc thực hiện.

Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết, hiện nay công tác hạ lồng thép là một trong những công đoạn thi công kết cấu tường vây tại các nhà ga ngầm. Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp giữa các đơn vị thi công nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trường.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, nhà thầu đang tổ chức thi công tại nhiều nhà ga, trong đó có Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch. Các hạng mục được triển khai theo tiến độ tổng thể của dự án. Trong ảnh là đoạn đi ngầm trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa nối tới Ngã tư Bảy Hiền và đi thẳng vào khu vực trung tâm.

Trục Trường Chinh – Cộng Hòa là khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối nhiều khu dân cư và đầu mối giao thông. Việc triển khai thi công các nhà ga ngầm đặt ra yêu cầu tổ chức công trường hợp lý, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cho biết nhà thầu đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công các ga còn lại trên toàn tuyến. Việc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục được kỳ vọng tạo tiền đề cho công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch của Ban Quản lý Đường sắt đô thị, các đơn vị đang nỗ lực tối ưu hóa tiến độ, phấn đấu đưa máy đào hầm TBM vào thi công từ tháng 8/2027. Đây là một trong những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng các đoạn hầm ngầm của tuyến metro số 2.

Khu vực ngã tư Bảy Hiền, nơi đặt nhà ga ST07.

Tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám nơi metro số 2 đia qua và đặt trạm nhà ga Lê Thị Riêng ST05.

Vòng xoay Dân Chủ nơi tuyến metro số 2 đi qua.

Trục Trường Chinh – Cộng Hòa hướng tới kết nối bằng đường sắt đô thị khi hoàn thành, các nhà ga ngầm trên trục Trường Chinh – Cộng Hòa sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho người dân khu vực Tân Bình và các địa bàn lân cận, đồng thời tăng cường kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị Tp.HCM.

Khu vực sẽ xây dựng Depot Tham Lương, các toa tầu sẽ xuất phát từ điểm Tham Lương đến Bến Thành. Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông công cộng hiện đại, tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ Tây Bắc Tp.HCM.