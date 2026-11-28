Ghi nhận chỉ mới 7h30 sáng, bên trong một toa tàu tuyến Metro số 1 hướng vào trung tâm thành phố đã chật kín hành khách. Người đi làm, sinh viên đứng chen chúc, bám kín các hàng tay nắm. Ảnh: Khoa Nam.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, tuyến đã phục vụ khoảng 20,25 triệu lượt khách (tăng 21% so với cùng kỳ), bình quân hơn 66.600 lượt mỗi ngày. Ảnh: Khoa Nam.

Được biết, hiện tuyến vận hành các đoàn tàu 3 toa với sức chở thiết kế tối đa 930 khách (gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng). Ảnh: Khoa Nam.

Đầu giờ sáng và chiều, tại các sân ga trên cao, dòng người xếp hàng dài chờ để ra vào các cổng ga. Ảnh: Khoa Nam.

Vào khung giờ cao này, mỗi chuyến tàu chở trung bình khoảng 750 khách, mức lấp đầy trên 80% khiến không gian quanh cửa toa thường xuyên rơi vào cảnh ngột ngạt. Ảnh: Khoa Nam.

Tại ga ngầm Ba Son, mỗi khi tàu cập bến, dòng khách ùn ùn đổ ra ke ga. Nhân viên đơn vị vận hành phải túc trực sát cửa tàu, liên tục ra hiệu và điều tiết để hành khách lên xuống nhanh chóng, đảm bảo tàu đóng cửa đúng giờ theo biểu đồ chạy tàu giãn cách 6 phút/chuyến. Ảnh: Khoa Nam.

Áp lực không chỉ nằm trên đường ray mà còn dồn xuống hạ tầng kết nối phía dưới. Ảnh: Khoa Nam.

Dù thành phố đã bố trí bãi giữ xe cá nhân tại 11/14 nhà ga, diện tích hạn chế khiến các bãi xe dưới gầm ga nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải, trong khi mạng lưới xe buýt gom vẫn chưa đủ sức hút để người dân hoàn toàn bỏ xe máy. Ảnh: Khoa Nam.

Mới hơn 8h sáng, bãi giữ xe chính quy do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNX quản lý đã phải dựng rào chắn, đặt biển "Chú ý: Tạm ngưng gửi xe - Bãi đầy". Ảnh: Khoa Nam.

Anh Trương Quốc Hoài (sinh viên năm 3, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) cho biết đây là cảnh tượng quen thuộc suốt nhiều tháng nay: "Hôm nào có tiết sáng sớm mà ra ga trễ sau 7h30 là gần như chắc chắn hết chỗ. Em từng phải chạy vòng vèo gần 15–20 phút mới tìm được chỗ gửi xe bên ngoài, suýt trễ cả giờ học. Đi metro thì rất nhanh và đúng giờ, nhưng khâu gửi xe lại đang làm mất hết lợi thế đó". Ảnh: Khoa Nam.

Khi bãi chính quy "khóa sổ" từ sớm, hàng loạt điểm giữ xe tư nhân, bãi giữ xe trong nhà của người dân quanh các ga cửa ngõ như Đại học Quốc gia, Thủ Đức, Bình Thái mọc lên san sát, treo biển nhận giữ xe tháng, giữ qua đêm để "giải khát" cho hành khách. Ảnh: Khoa Nam.

Về đêm, khu vực dưới chân ga Đại học Quốc gia vẫn tấp nập. Các điểm giữ xe tự phát dọc vỉa hè sáng đèn đón khách đi những chuyến tàu muộn. Tuy nhiên, việc gửi xe tại các điểm tự phát kéo theo nỗi lo về giá cả chênh lệch, lấn chiếm vỉa hè và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Khoa Nam

Sinh viên khu vực Làng Đại học Thủ Đức là một trong những nhóm hành khách đông đảo nhất của tuyến Metro số 1. Nhiều bạn trẻ chọn hẹn nhau ngay dưới chân ga để cùng bắt xe công nghệ hoặc xe buýt để đến giảng đường, đây cũng là 1 giải pháp mà nhiều bạn trẻ đang lựa chọn để giải quyết vấn đề tìm nơi gửi xe mỗi ngày . Ảnh: Khoa Nam

Bạn Nguyễn Lê Quỳnh Nga (sinh viên năm 1, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ: "Giờ cao điểm lên tàu phải đứng chen chúc khá mỏi, có hôm không nhúc nhích được. Nhưng so với việc tự chạy xe máy kẹt cứng giữa khói bụi trên đường Võ Nguyên Giáp thì đi metro vẫn mát mẻ, an toàn và tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Em chỉ mong là có thêm chỗ gửi xe để mỗi buổi sáng đỡ phải chen lấn, chạy vòng vòng kiếm chỗ rất mất thời gian". Ảnh: Khoa Nam

Không chỉ sinh viên, nhiều nhân viên văn phòng cũng đã hình thành thói quen di chuyển bằng đường sắt đô thị. Đứng sát cửa toa nhìn dòng xe cộ bên dưới, chị Trần Cẩm Tú - nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn - bộc bạch: "Tôi chấp nhận đi bộ thêm một đoạn và đứng trên tàu để đổi lấy sự đúng giờ. Điều tôi mong nhất lúc này là thành phố sớm có thêm bãi giữ xe quy mô lớn ở các ga và liên thông vé giữa xe buýt với metro, để việc đi lại thực sự trọn vẹn chứ không còn cảnh 'đầu xuôi, đuôi lọt' như hiện nay". Ảnh: Khoa Nam.

Trước áp lực lượng khách ngày càng tăng, đơn vị vận hành đang nghiên cứu rút ngắn thời gian giãn cách giờ cao điểm từ 6 phút xuống còn 4 phút 30 giây bằng đội tàu hiện có. Về dài hạn, TPHCM tính toán bổ sung toa xe để vận hành đoàn tàu 6 toa nhằm tăng gấp đôi sức chở, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện mạng lưới buýt trung chuyển và bãi giữ xe quanh nhà ga, đây là bài toán then chốt để Metro số 1 giữ chân hành khách một cách bền vững. Ảnh: Khoa Nam.