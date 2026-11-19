Đến hết tháng 10/2026, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận chuyển gần 41,6 triệu lượt hành khách. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 19/11, ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực về sản lượng vận chuyển và khả năng thu hút hành khách. Sản lượng hành khách tăng trưởng ổn định, nhu cầu sử dụng tuyến ngày càng gia tăng.

Theo đó, đến hết tháng 10/2026, tuyến đã vận chuyển gần 41,6 triệu lượt hành khách với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn, trung bình khoảng 61.227 lượt khách/ngày (bình quân đạt 278 khách/lượt tàu).

Riêng 10 tháng đầu năm đạt khoảng 20,25 triệu lượt khách (trung bình 66.645 lượt khách/ngày), tăng khoảng 21%, tương đương 3,5 triệu lượt hành khách so với cùng kỳ năm 2025; thực hiện 72.933 lượt tàu (khoảng 240 lượt/ngày).

“Đây là cơ sở để Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối với các phương thức vận tải hành khách công cộng khác”, ông Long cho hay.

Qua thực tế khai thác, tuyến metro số 1 đang từng bước chuyển từ phương tiện tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân, đặc biệt là đi học, đi làm. Trong 10 tháng đầu năm nay, tuyến ghi nhận 3,1 triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng sản lượng; đồng thời phục vụ hơn 1,7 triệu lượt hành khách là học sinh, sinh viên.

Xu hướng đi lại thường xuyên còn thể hiện qua lượng hành khách tập trung vào giờ cao điểm. Theo số liệu tháng 9, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ 7-9h và 718 hành khách trong khung giờ 16h30-18h30, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 273 hành khách/lượt tàu trong tháng. Đến tháng 10, lưu lượng giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 hành khách/30 phút theo cả hai hướng.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM - phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều ngày 19/11. Ảnh: Thảo Liên.

Báo cáo 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận tỷ lệ chạy tàu đúng giờ khoảng 98%. Tuy nhiên, việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn còn bất tiện; hiện chỉ có 11/14 ga có bãi giữ xe cá nhân. Khó khăn hiện nay cũng chủ yếu tập trung ở việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối của hành trình. Một số hành khách phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện để đến ga và từ ga đến điểm đến cuối cùng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết và thời điểm lượng khách tăng cao, một số ga chịu áp lực lớn trong việc phục vụ hành khách. Công tác phân luồng, hướng dẫn mua vé, tổ chức xếp hàng và hỗ trợ tại ga đã được Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 kịp thời triển khai thực hiện nhằm bảo đảm việc đi lại thuận tiện, an toàn của người dân.

Năm 2027, ông Long cho biết trọng tâm là duy trì vận hành tuyến metro số 1 an toàn, đúng giờ; điều chỉnh tần suất theo nhu cầu, nhất là giờ cao điểm; tiếp tục hoàn thiện xe buýt kết nối, bãi giữ xe, lối đi bộ, thông tin hành trình và phương án vé liên thông. Đồng thời, tuyến được tăng cường sử dụng dữ liệu vé điện tử và vận hành để dự báo nhu cầu, tổ chức phục vụ phù hợp.

Về năng lực chuyên chở, hiện tuyến có 17 đoàn tàu 3 toa, giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút. Theo báo cáo nghiên cứu của HURC1 ngày 5/11, có thể nghiên cứu giảm giãn cách xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện hữu; về dài hạn, cần xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa trong thời gian tới.

Song song, thành phố thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị và kết nối vùng, trong đó có tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương cùng các tuyến kết nối Thủ Thiêm, Suối Tiên và các đầu mối giao thông quan trọng. Việc chuẩn bị mạng lưới xe buýt trung chuyển, thông tin hành trình và thanh toán liên thông cần thực hiện đồng bộ theo tiến độ từng dự án.