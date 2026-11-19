Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 19.11, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, Sở Xây dựng đã thông tin về kết quả khai thác tuyến Metro số 1, những thay đổi trong thói quen đi lại của người dân cũng như kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Hành khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên.

Từ trải nghiệm mới đến lựa chọn đi lại hằng ngày

Theo Sở Xây dựng, kể từ khi khai thác thương mại ngày 22.12.2024 đến hết tháng 10.2026, Metro số 1 đã vận chuyển 41.572.879 lượt hành khách, với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn. Bình quân mỗi ngày tuyến phục vụ khoảng 61.227 lượt khách, tương ứng 278 hành khách mỗi lượt tàu.

Riêng 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng vận chuyển đạt khoảng 20,25 triệu lượt khách, bình quân 66.645 lượt/ngày, tăng khoảng 21%, tương đương 3.506.449 lượt hành khách so với cùng kỳ năm 2025. Trong thời gian này, tuyến thực hiện 72.933 lượt tàu, bình quân khoảng 240 lượt/ngày.

Những con số cho thấy sức hút của tuyến tiếp tục được duy trì, nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng. Đây cũng là cơ sở để Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối với các phương thức vận tải hành khách công cộng khác.

Điều đáng chú ý theo Sở Xây dựng không chỉ nằm ở sản lượng vận chuyển mà còn ở sự thay đổi trong mục đích sử dụng. Theo đó Metro số 1 đang từng bước chuyển từ phương tiện tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân, đặc biệt là đi học và đi làm.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tuyến ghi nhận 3.125.614 lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng sản lượng; đồng thời phục vụ 1.729.359 lượt hành khách là học sinh, sinh viên. Đây là những nhóm khách có nhu cầu đi lại tương đối ổn định, góp phần phản ánh sự hình thành thói quen sử dụng metro trong sinh hoạt hằng ngày.

Xu hướng này còn thể hiện rõ qua lượng hành khách tập trung vào giờ cao điểm. Theo số liệu tháng 9.2026, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ 7h-9h và 718 hành khách trong khung giờ 16h30-18h30, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 273 hành khách/lượt tàu trong tháng.

Đến tháng 10.2026, lưu lượng hành khách vào giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 người/30 phút theo cả hai hướng. Những số liệu này cho thấy nhu cầu sử dụng metro trong các khung giờ đi học, đi làm đã khá rõ nét. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, vẫn cần tiếp tục khảo sát mục đích chuyến đi để xác định cụ thể tỷ trọng giữa các nhóm hành khách.

Metro số 1 đang từng bước chuyển từ phương tiện tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân, đặc biệt là đi học và đi làm.

Kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn là bài toán cần giải quyết

Cùng với kết quả vận hành, Theo Sở Xây dựng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách cũng được các đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, đánh giá. Cụ thể Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã tổ chức khảo sát nhằm ghi nhận những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Các nội dung khảo sát tập trung vào chất lượng phục vụ, thông tin hướng dẫn, việc mua vé, khả năng tiếp cận nhà ga, kết nối xe buýt, bãi giữ xe và hành trình từ nhà ga đến điểm đến cuối cùng. Kết quả là cơ sở để điều chỉnh phương án phục vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những bất tiện phát sinh.

Qua khảo sát, hành khách đánh giá tích cực về khả năng chủ động thời gian di chuyển, tiện nghi trên tàu và việc hạn chế ảnh hưởng của tình trạng ùn tắc giao thông, thời tiết. Các phương thức thanh toán ngày càng đa dạng; ứng dụng HCMC Metro cùng thiết bị bán vé tại ga giúp hành khách tiếp cận và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. Báo cáo 7 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tỷ lệ tàu chạy đúng giờ khoảng 98%.

Tuy nhiên, những thuận lợi trên chưa đồng nghĩa toàn bộ hành trình của hành khách đã thực sự thuận tiện. Việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn còn bất cập. Một số người phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện khác để đến ga, cũng như di chuyển từ ga đến điểm đến cuối cùng. Hiện mới có 11/14 ga có bãi giữ xe cá nhân.

Vào các dịp lễ, Tết và những thời điểm lượng khách tăng cao, một số nhà ga còn chịu áp lực lớn trong công tác phục vụ. Việc phân luồng, hướng dẫn mua vé, tổ chức xếp hàng và hỗ trợ hành khách tại ga vì vậy cần được chú trọng. Theo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã kịp thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm việc đi lại thuận tiện, an toàn.

Có thể thấy, bài toán của Metro số 1 hiện nay không chỉ là duy trì chất lượng chạy tàu mà còn nằm ở khả năng kết nối toàn bộ hành trình. Khi việc đi từ nhà đến ga, chuyển phương tiện và tiếp tục đến điểm đến cuối cùng vẫn còn bất tiện, lợi thế của metro về thời gian và tính ổn định sẽ chưa được khai thác hết.

Khu vực bãi gửi xe máy tại nhà ga Thảo Điền.

Năm 2027: Tăng năng lực vận chuyển, chuẩn bị kết nối các tuyến mới

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2027, trọng tâm là duy trì vận hành Metro số 1 an toàn, đúng giờ cũng như điều chỉnh tần suất chạy tàu theo nhu cầu thực tế, nhất là vào giờ cao điểm. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống xe buýt kết nối, bãi giữ xe, lối đi bộ, thông tin hành trình và phương án vé liên thông.

Một hướng triển khai khác là tăng cường sử dụng dữ liệu vé điện tử và dữ liệu vận hành để dự báo nhu cầu, từ đó tổ chức phương án phục vụ phù hợp hơn với từng thời điểm.

Hiện tuyến có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, với giãn cách khoảng 6 phút trong giờ cao điểm. Theo báo cáo nghiên cứu của HURC1 ngày 5.11.2026, có thể nghiên cứu giảm giãn cách xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện hữu. Về dài hạn, cần xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa để nâng cao năng lực vận chuyển.

Song song với việc cải thiện năng lực tuyến đang khai thác, TP.HCM thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị và kết nối vùng, trong đó có tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cùng các tuyến kết nối Thủ Thiêm, Suối Tiên và những đầu mối giao thông quan trọng.

Việc chuẩn bị mạng lưới xe buýt trung chuyển, thông tin hành trình và thanh toán liên thông cũng cần được triển khai đồng bộ theo tiến độ từng dự án. Đây là yếu tố quan trọng để các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai không hoạt động rời rạc mà từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng có khả năng kết nối thuận tiện.

Xe buýt chờ khách gần khu vực ga Bến Thành.

Hiệu quả của Metro số 1 vì vậy không chỉ được nhìn nhận qua số lượt khách hay tần suất chạy tàu trên tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Khi các tuyến đường sắt tiếp theo được triển khai, khả năng chuyển tuyến, kết nối xe buýt, tiếp cận nhà ga và sử dụng phương thức thanh toán thống nhất sẽ ngày càng có ý nghĩa.

Mục tiêu sau cùng là đưa metro trở thành lựa chọn thiết thực cho những chuyến đi học, đi làm và sinh hoạt hằng ngày của người dân, tạo thêm phương án thay thế phương tiện cá nhân, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và hỗ trợ phát triển đô thị xanh, hiện đại.

TP.HCM tăng cường xe buýt và tiện ích kết nối Metro số 1 TP.HCM hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga Metro số 1 và 11 bãi giữ xe. Thành phố đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng, tạo điều kiện để người dân kết hợp xe buýt với metro trong hành trình hằng ngày. Về hạ tầng tiếp cận, hành lang đi bộ có mái che tại các ga Bến Thành, Thảo Điền và An Phú đã hoàn thành. Tám thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga cũng đã được đưa vào sử dụng. Đến ngày 31.10.2026, hệ thống xe buýt đã lắp mới, thay thế 25 nhà chờ; duy tu 158 nhà chờ và 521 trụ dừng; cập nhật thông tin tại 1.694 điểm dừng. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt - metro. Ứng dụng MultiGo hỗ trợ tra cứu tuyến và hành trình kết nối nhiều loại hình vận tải. Các giải pháp này hướng đến giảm chi phí, thời gian và sự bất tiện khi hành khách chuyển đổi phương tiện...

Bài và ảnh: Trọng Dân