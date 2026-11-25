Hành khách đi lại trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam và các hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa của Thành phố, HURC đã chủ động tăng cường 4 chuyến tàu so với kế hoạch 228 chuyến, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, phục vụ người dân sau chương trình bắn pháo hoa.

HURC tăng cường 4 chuyến tàu để phục vụ người dân.

Sản lượng hành khách bình quân đạt 455 lượt mỗi chuyến. Riêng trong khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút, thời điểm diễn ra chương trình bắn pháo hoa, tuyến phục vụ 6.885 lượt hành khách, với mức bình quân 861 lượt mỗi chuyến.

Cùng với tăng chuyến, đơn vị vận hành bố trí nhân viên tại các nhà ga để hướng dẫn, điều phối hành khách; các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp bảo đảm hoạt động vận hành an toàn, thông suốt.

Kết quả trên cho thấy nhu cầu sử dụng Metro số 1 ngày càng tăng, đồng thời phản ánh sự chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức vận hành, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân TP Hồ Chí Minh.