Ngày 24/11 năm nay là lần đầu tiên người dân được nghỉ lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng với các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và chương trình bắn pháo hoa do TP.HCM tổ chức, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố và thời điểm kết thúc các sự kiện.

Metro số 1 tăng cường chuyến tàu, kéo dài thời gian hoạt động đến 23h trong ngày 24/11 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) đã chủ động điều chỉnh phương án khai thác tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 24/11, tuyến metro hoạt động từ 5h đến 22h với 228 chuyến tàu. Tuy nhiên, trước lượng hành khách tăng cao, đơn vị vận hành đã bổ sung 4 chuyến, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23h, tạo điều kiện cho người dân di chuyển, nhất là sau chương trình bắn pháo hoa.

Cùng với việc tăng chuyến, nhân viên tại các nhà ga được bố trí để hướng dẫn, phân luồng và điều phối hành khách. Các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp trong quá trình vận hành, bảo đảm hoạt động của tuyến diễn ra an toàn, thông suốt.

Theo thống kê của HURC1, trong ngày 24/11, tuyến metro số 1 phục vụ 110.328 lượt hành khách. Đây là mức cao nhất kể từ khi tuyến đi vào khai thác, vượt kỷ lục 98.512 lượt khách ghi nhận ngày 1/9/2026.

Hơn 103.600 lượt hành khách sử dụng metro số 1 trong ngày nghỉ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Sản lượng hành khách bình quân đạt 484 lượt/chuyến. Đáng chú ý, trong khung giờ từ 21h đến 22h30, thời điểm người dân tập trung di chuyển sau chương trình bắn pháo hoa, tuyến metro phục vụ 6.885 lượt khách, tương đương bình quân 861 lượt khách/chuyến.

Sản lượng hành khách tăng mạnh trong ngày lễ cho thấy nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị, ngày càng được quan tâm. Việc metro số 1 chủ động tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động cũng góp phần hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn trong những dịp thành phố tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Đằng sau kết quả này là sự phối hợp của đội ngũ nhân viên nhà ga, điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và các lực lượng hỗ trợ. Công tác tổ chức vận hành được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế, hướng đến bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ hành khách.

Việc metro số 1 lập kỷ lục vận chuyển mới trong ngày 24/11 cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tuyến đường sắt đô thị trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là tại những thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao do các hoạt động lễ hội, sự kiện tại TP.HCM.