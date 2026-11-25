Ngày 24/11, cùng với các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và chương trình bắn pháo hoa do TP.HCM tổ chức, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố vào thời điểm kết thúc các sự kiện.

Trong ngày, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ với 228 chuyến tàu. Tuy nhiên, trước lượng hành khách tăng cao, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) đã chủ động bổ sung 4 chuyến tàu, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, nhất là sau chương trình bắn pháo hoa.

Cùng với việc tăng chuyến, nhân viên tại các nhà ga được bố trí để hướng dẫn, điều phối hành khách. Các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoạt động vận hành an toàn, thông suốt.

Theo thống kê, trong ngày 24/11, Metro số 1 phục vụ 110.328 lượt hành khách, chính thức vượt kỷ lục trước đó là 98.512 lượt khách vào ngày 1/9/2026.

Đáng chú ý, sản lượng bình quân đạt 484 hành khách mỗi lượt tàu. Riêng khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ 30, thời điểm diễn ra chương trình bắn pháo hoa, tuyến phục vụ 6.885 lượt hành khách, với mức bình quân 861 hành khách mỗi lượt tàu.

Kết quả trên cho thấy nhu cầu sử dụng Metro số 1 của người dân ngày càng tăng, đồng thời ghi nhận sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của đơn vị vận hành.

Từ nhân viên nhà ga đến đội ngũ điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh đều phối hợp, nỗ lực bảo đảm mỗi hành trình của hành khách diễn ra an toàn, thuận tiện.

Việc tăng cường năng lực phục vụ trong dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM trong những dịp diễn ra sự kiện đông người.