Ngày 17/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức khánh thành dự án lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc tuyến metro số 1.

Tuyến metro số 1 hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày. Trước nhu cầu đi lại ngày càng tăng, TP.HCM triển khai dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành kết nối nhà ga trên cao, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện khả năng tiếp cận và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Dự án được UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Theo quy mô, công trình lắp đặt 8 thang máy, tải trọng 1.000kg/thang, tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga: Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

8 thang máy tải trọng 1.000kg được lắp đặt tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các nhà ga metro số 1.

Cùng với hệ thống thang máy, nhiều hạng mục phụ trợ cũng được triển khai đồng bộ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh. Các hạng mục này góp phần hình thành không gian di chuyển thuận tiện, an toàn và thân thiện tại khu vực nhà ga.

Việc đưa thang máy vào sử dụng giúp hành khách dễ dàng tiếp cận cầu vượt bộ hành và nhà ga, giảm phụ thuộc vào cầu thang bộ, nhất là đối với những người gặp khó khăn trong di chuyển.

Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm từng bước xóa bỏ rào cản tiếp cận giao thông công cộng, hướng đến bảo đảm cơ hội đi lại bình đẳng cho mọi đối tượng hành khách.

Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng tiếp cận tại các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Tháp Mười cùng các đơn vị liên quan triển khai các hạng mục công trình.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, Sở Xây dựng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân, dự án đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ người dân.

Việc khánh thành và đưa hệ thống thang máy vào khai thác bổ sung tiện ích cho tuyến metro số 1, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân lựa chọn phương tiện giao thông công cộng trong sinh hoạt hằng ngày.

Qua đó, TP.HCM từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị theo hướng hiện đại, an toàn, thuận tiện và bao trùm.