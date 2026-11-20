Phương tiện quen thuộc

Tuyến Metro số 1 chính thức khai thác thương mại từ ngày 22/12/2024. Đến hết tháng 10/2026, tuyến đã vận chuyển 41.572.879 lượt hành khách, với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn. Bình quân mỗi ngày phục vụ khoảng 61.227 lượt khách, tương đương 278 hành khách/lượt tàu.

Riêng 10 tháng đầu năm 2026, tuyến vận chuyển khoảng 20,25 triệu lượt khách, bình quân 66.645 lượt/ngày, tăng khoảng 21%, tương đương 3.506.449 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số lượt tàu thực hiện đạt 72.933 lượt, bình quân khoảng 240 lượt/ngày.

Đáng chú ý, Metro số 1 đang dần chuyển từ phương tiện phục vụ tham quan, trải nghiệm sang đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên, nhất là đối với học sinh, sinh viên và người lao động.

Metro số 1 đón hơn 20 triệu lượt khách trong 10 tháng.

Trong 10 tháng đầu năm, tuyến ghi nhận 3.125.614 lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng sản lượng; trong đó học sinh, sinh viên chiếm 1.729.359 lượt.

Nhu cầu đi lại còn thể hiện rõ qua lượng khách giờ cao điểm. Tháng 9/2026, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ 7 giờ - 9 giờ và 718 hành khách trong khung giờ 16 giờ 30 phút - 18 giờ 30 phút, cao hơn nhiều so với mức bình quân 273 hành khách/lượt tàu trong tháng. Đến tháng 10/2026, lưu lượng giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 lượt khách/30 phút theo cả hai hướng.

Trong quá trình khai thác, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thường xuyên khảo sát chất lượng dịch vụ, tập trung vào chất lượng phục vụ, thông tin hướng dẫn, mua vé, tiếp cận nhà ga và kết nối phương tiện trung chuyển.

Metro dần trở thành phương tiện đi học, đi làm.

Qua khảo sát, hành khách đánh giá tích cực về sự tiện nghi, thời gian di chuyển chủ động và khả năng hạn chế ảnh hưởng của ùn tắc, thời tiết. Các phương thức thanh toán ngày càng đa dạng, ứng dụng HCMC Metro và thiết bị bán vé tại ga giúp việc sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. Đặc biệt, báo cáo 7 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tỷ lệ tàu chạy đúng giờ đạt khoảng 98%.

Tuy nhiên, kết nối chặng đầu và chặng cuối vẫn còn bất tiện. Một số hành khách phải đi bộ xa hoặc sử dụng thêm phương tiện trung chuyển. Hiện mới có 11/14 nhà ga có bãi giữ xe cá nhân. Vào các dịp lễ, Tết, lượng khách tăng cao cũng tạo áp lực cho công tác phục vụ tại một số nhà ga.

Hoàn thiện kết nối, nâng năng lực vận chuyển

Để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng metro, TP.HCM đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối. Hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp 14 ga Metro số 1 và 11 bãi giữ xe.

Thành phố cũng triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng, khuyến khích người dân kết hợp xe buýt với metro trong hành trình hằng ngày.

Về hạ tầng, thành phố đã hoàn thành hành lang đi bộ có mái che tại các ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú; đưa vào sử dụng 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga. Đến ngày 31/10/2026, hệ thống xe buýt đã lắp mới, thay thế 25 nhà chờ; duy tu 158 nhà chờ, 521 trụ dừng và cập nhật thông tin tại 1.694 điểm dừng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt – Metro. Ứng dụng MultiGo hỗ trợ tra cứu tuyến và hành trình kết nối nhiều loại hình vận tải, góp phần giảm thời gian và sự bất tiện khi chuyển phương tiện.

Về năng lực vận chuyển, Metro số 1 hiện có 17 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa, với giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút. Theo báo cáo nghiên cứu của Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 ngày 5/11/2026, có thể nghiên cứu giảm giãn cách xuống khoảng 4 phút 30 giây trong giới hạn đội tàu hiện hữu. Về dài hạn, cần xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Metro TP.HCM tăng trưởng hành khách, thúc đẩy kết nối giao thông công cộng.

Trong năm 2027, thành phố xác định trọng tâm là duy trì vận hành Metro số 1 an toàn, đúng giờ; điều chỉnh tần suất theo nhu cầu, nhất là giờ cao điểm; tiếp tục hoàn thiện kết nối xe buýt, bãi giữ xe, lối đi bộ, thông tin hành trình và vé liên thông. Đồng thời, tăng cường khai thác dữ liệu vé điện tử và dữ liệu vận hành để dự báo nhu cầu, tổ chức phục vụ phù hợp.

Song song, TP.HCM tiếp tục thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị, trong đó có Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương và các tuyến kết nối Thủ Thiêm, Suối Tiên cùng những đầu mối giao thông quan trọng. Mạng lưới xe buýt trung chuyển, thông tin hành trình và thanh toán liên thông sẽ được chuẩn bị đồng bộ theo tiến độ từng dự án.

Việc nâng cao năng lực vận hành và hoàn thiện kết nối không chỉ giúp Metro số 1 đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại mà còn góp phần đưa đường sắt đô thị trở thành trục vận tải công cộng khối lượng lớn, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị xanh, hiện đại.