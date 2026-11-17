Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh khánh thành hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Dự án được đầu tư với quy mô 8 thang máy, tải trọng 1.000 kg/thang, bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Cùng với hệ thống thang máy, dự án còn triển khai các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho hành khách trong quá trình di chuyển.

Metro số 1 bổ sung thang máy, tạo thuận lợi cho hành khách tại 7 nhà ga trên cao.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, tuyến metro số 1 hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày. Việc bổ sung hệ thống thang máy nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan thực hiện các hạng mục công trình. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân.

Việc đưa hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 1 mà còn nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng cho các nhóm hành khách, hướng đến xây dựng hệ thống vận tải công cộng thuận tiện, an toàn và bình đẳng tại TP Hồ Chí Minh.