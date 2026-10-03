Metro rút khỏi Kazakhstan, tiếp tục thu hẹp hoạt động quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn bán buôn thực phẩm Metro của Đức sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động tại Kazakhstan vào cuối tháng 3/2027, đóng cửa 6 trung tâm bán buôn cùng hệ thống giao hàng và ảnh hưởng tới khoảng 650 lao động, trong bối cảnh sự hiện diện quốc tế của tập đoàn tiếp tục thu hẹp.

Metro ngày 2/10 cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá triển vọng dài hạn của thị trường Kazakhstan. Theo tập đoàn có trụ sở tại Düsseldorf, việc xây dựng một nền tảng đủ vững chắc để duy trì tăng trưởng bền vững tại quốc gia Trung Á này ngày càng khó khăn.

Metro gia nhập thị trường Kazakhstan từ năm 2009. Trong năm tài chính 2024-2025, hoạt động tại đây tạo ra doanh thu khoảng 143 triệu euro (161 triệu USD), chỉ tương đương 0,4% tổng doanh thu 32,4 tỷ euro của toàn tập đoàn.

Bà Christiane Giesen, thành viên Ban điều hành phụ trách nhân sự của Metro, cho biết tập đoàn lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi Kazakhstan, đồng thời nhấn mạnh động thái này không phản ánh chất lượng công việc hay mức độ đóng góp của đội ngũ nhân viên tại thị trường sở tại.

Việc rút khỏi Kazakhstan diễn ra trong thời điểm Metro đồng thời mất quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã đặt Metro Russia dưới chế độ quản lý tạm thời. Metro bắt đầu kinh doanh tại Nga từ năm 2001 và trước khi hoạt động bị đặt dưới sự kiểm soát tạm thời có 91 cơ sở bán buôn cùng khoảng 9.000 lao động tại thị trường này.

Theo Metro, tập đoàn hiện không còn quyền kiểm soát hoạt động đối với công ty tại Nga, dù về mặt pháp lý Metro AG vẫn là chủ sở hữu.

Metro khẳng định quyết định rút khỏi Kazakhstan không liên quan tới diễn biến tại Nga và việc hai sự kiện xảy ra gần nhau về thời điểm chỉ là trùng hợp.

Tính đến cuối tháng 9/2025, Metro có khoảng 84.000 lao động trên toàn cầu. Việc rút khỏi Kazakhstan và mất quyền kiểm soát hoạt động tại Nga cho thấy quy mô hiện diện quốc tế của tập đoàn đang tiếp tục thu hẹp, trong bối cảnh Metro tập trung nhiều hơn vào các thị trường có khả năng tạo tăng trưởng bền vững và hiệu quả kinh doanh cao hơn.