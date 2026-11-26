Tuyến dài 30,7km, kết nối nhiều tuyến đường sắt

Theo phương án thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên được đầu tư theo loại hình đường sắt đô thị vận tải nhanh khối lượng lớn (MRT), đường đôi, điện khí hóa, khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm. Toàn tuyến dài khoảng 30,7km, gồm 19 nhà ga trên cao.

Dự án sử dụng đoàn tàu điện động lực phân tán (EMU), tốc độ thiết kế 120km/h, tốc độ vận hành tối đa 110km/h. Trong giai đoạn đầu, mỗi đoàn tàu có cấu hình 3 toa, chiều dài không quá 70m. Về trung và dài hạn, đoàn tàu có thể được mở rộng lên 6 toa, chiều dài khoảng 130 - 135m.

Hệ thống điện sức kéo sử dụng dòng điện một chiều 1.500V, tải trọng trục thiết kế không quá 16 tấn. Phương án thiết kế cũng tính đến khả năng tăng số lượng toa tàu, đồng bộ hệ thống kỹ thuật và tổ chức vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 30,7km, được quy hoạch với 19 nhà ga trên cao.

Theo dự báo, lưu lượng hành khách lớn nhất trong giờ cao điểm theo hướng đạt khoảng 8.766 lượt vào năm 2030, tăng lên 15.098 lượt năm 2040 và 21.887 lượt năm 2060.

Đáng chú ý, tuyến Metro được quy hoạch kết nối với nhiều tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Cụ thể, ga S0B kết nối với ga Bình Dương thuộc tuyến đường sắt quốc gia Dĩ An - Bàu Bàng; ga S2 kết nối tuyến số 2C; ga S5 kết nối tuyến số 2; ga S6 có khả năng kết nối tuyến đường sắt nhẹ LRT trong tương lai.

Các điểm trung chuyển khác gồm ga S7 với tuyến số 3B; ga S11 với tuyến số 3 và ga An Phú thuộc tuyến Dĩ An - Bàu Bàng; ga S16 kết nối ga Nghĩa Sơn của tuyến Trảng Bom - Hòa Hưng; ga S17 kết nối tuyến Metro số 2 Đồng Nai.

Việc tính toán các điểm kết nối ngay từ giai đoạn thiết kế được kỳ vọng tạo điều kiện hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông, thuận lợi cho hành khách di chuyển giữa khu vực Bình Dương trước đây với TP.HCM và các địa phương lân cận.

Hướng đến vận hành tự động hoàn toàn

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là định hướng ứng dụng công nghệ GoA4, cấp độ tự động hóa cao nhất trong hệ thống đường sắt. Với công nghệ này, các chức năng điều khiển và vận hành tàu được thực hiện tự động, không phụ thuộc vào lái tàu trên đoàn tàu.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành, hệ thống tín hiệu sử dụng công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin (CBTC), gồm các cấu phần chính: bảo vệ tàu tự động (ATP), điều khiển tàu tự động (ATO), giám sát tàu tự động (ATS) và hệ thống liên khóa điện tử (CI).

Các hệ thống phối hợp thông qua mạng trao đổi dữ liệu, giúp kiểm soát hoạt động của đoàn tàu, bảo đảm khoảng cách an toàn, giám sát hành trình và hỗ trợ công tác điều hành khai thác.

Song song đó, tuyến metro được trang bị hệ thống thông tin liên lạc với truyền dẫn số PTN, vô tuyến kỹ thuật số, phát thanh công cộng, màn hình hiển thị thông tin hành khách, điện thoại và camera giám sát (CCTV). Hệ thống camera hỗ trợ theo dõi hoạt động tại nhà ga và khu vực đường tàu, phục vụ điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa khu vực Bình Dương cũ và TP.HCM.

Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) cho phép theo dõi tập trung các thiết bị, hệ thống kỹ thuật trên toàn tuyến, hỗ trợ phối hợp giữa các bộ phận vận hành.

Đối với việc bán vé, hệ thống thu phí tự động (AFC) được thiết kế theo kiến trúc 5 lớp, từ trung tâm quyết toán, máy tính trung tâm tuyến, máy tính nhà ga đến thiết bị đầu cuối và phương tiện mang vé.

Các hình thức thanh toán dự kiến gồm thẻ IC không tiếp xúc, thẻ ngân hàng EMV, mã QR và NFC trên thiết bị di động, hướng đến khả năng kết nối, tương thích với các tuyến khác trong mạng lưới metro.

Ngoài ra, các nhà ga được bố trí cửa chắn ke ga (PSD), vận hành đồng bộ với cửa tàu, tạo khoảng cách giữa khu vực hành khách với đường ray, hạn chế nguy cơ rơi ngã hoặc xâm nhập trái phép.

Depot riêng, nhà ga hiện đại phục vụ khai thác

Để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, dự án dự kiến xây dựng depot Phú Chánh rộng khoảng 24,5ha tại phường Bình Dương và một bãi đỗ tàu khoảng 11ha tại phường Đông Hòa.

Theo thuyết minh kỹ thuật, depot Long Bình hiện hữu của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên không được xác định là cơ sở depot phục vụ tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Hai tuyến có sự khác biệt về quy mô đoàn tàu, trong khi phương án công nghệ hiện tại chưa bố trí kết nối đường ray hoặc hệ thống cấp điện kéo giữa hai tuyến.

Do đó, việc bố trí depot riêng nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, hạn chế các lượt tàu chạy không chở khách trên toàn tuyến để điều chuyển, đỗ tàu và bảo dưỡng.

Depot Phú Chánh dự kiến có nhà lưu trữ tàu, xưởng bảo dưỡng, nhà làm việc, trạm rửa tàu, xưởng tiện bánh xe và các công trình phụ trợ. Các thiết bị chuyên dụng gồm kích nâng tàu, máy tiện bánh xe dưới sàn, máy ép bộ giá chuyển hướng, cần cẩu, xe nâng và hệ thống rửa tàu tự động.

Nhiều nhà ga trên tuyến được quy hoạch kết nối với các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia trong tương lai.

Trong khi đó, depot Long Bình dự kiến được sử dụng chung làm trung tâm điều khiển vận hành (OCC) với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đây là chức năng điều hành, khác với việc sử dụng depot làm nơi bảo dưỡng, sửa chữa đoàn tàu.

Toàn bộ 19 nhà ga được thiết kế trên cao, với cấu trúc cơ bản gồm tầng trung chuyển và tầng sân ga. Tầng trung chuyển bố trí lối vào, hành lang, khu vực bán vé, cửa soát vé và hệ thống thang bộ, thang cuốn. Tầng sân ga là nơi hành khách chờ, lên và xuống tàu.

Thiết kế nhà ga chú trọng tổ chức luồng hành khách, tách biệt lối vào và lối ra nhằm hạn chế xung đột trong quá trình di chuyển. Các hạng mục hỗ trợ người khuyết tật cũng được tính toán như gạch lát xúc giác, đường dốc dành cho xe lăn, thang máy, nhà vệ sinh tiếp cận và các tiện ích có độ cao phù hợp.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng, kết hợp ánh sáng tự nhiên tại những vị trí phù hợp. Các nhà ga còn được trang bị hệ thống thông gió, điều hòa không khí, cấp thoát nước, báo cháy và chữa cháy tự động.

Về cấp điện, tuyến sử dụng nguồn điện 110kV, mạng phân phối trung áp 22kV và điện sức kéo một chiều 1.500V DC. Hệ thống tiếp điện trên cao (OCS) cung cấp điện cho đoàn tàu thông qua cần tiếp điện, đồng thời có khả năng phân đoạn, cô lập từng khu vực để phục vụ bảo dưỡng hoặc xử lý sự cố.

Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên hướng đến vận hành tự động hoàn toàn.

Theo tiến độ tổng thể trong tài liệu kỹ thuật, thời gian thực hiện dự án dự kiến 48 tháng. Trong đó, công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng khoảng 11 tháng; thi công kết cấu chính nhà ga 34 tháng; lắp đặt, chạy thử hệ thống cơ điện nhà ga khoảng 40 tháng.

Giai đoạn chạy thử tích hợp hệ thống dự kiến kéo dài 6 tháng, tương tự thời gian dành cho công tác chạy tàu thử. Quá trình triển khai gồm thiết kế chi tiết, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống, kiểm tra, chạy thử và nghiệm thu.

Với quy mô 30,7km, 19 nhà ga cùng hệ thống công nghệ đồng bộ, tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên được định hướng trở thành một cấu phần quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng khu vực.

Việc tăng cường kết nối đường sắt, nâng cao năng lực vận chuyển và ứng dụng công nghệ tự động hóa được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, thúc đẩy liên kết giao thông giữa TP.HCM với khu vực Bình Dương trước đây trong dài hạn.