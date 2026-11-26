Sau gần hai năm đưa vào vận hành thương mại, tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh (metro Bến Thành - Suối Tiên) ngày càng thu hút đông hành khách, góp phần hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng của người dân. Hiện đơn vị vận hành đang nghiên cứu tăng thời gian phục vụ, bổ sung thêm toa tàu khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Bảng thông báo của một nhà ga thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên được vận hành thử do các kỹ thuật viên Việt Nam thực hiện. Ảnh: TTXVN phát

* Hình thành thói quen đi metro

Tuyến metro số 1 khai thác thương mại từ ngày 22/12/2024, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu di chuyển nhanh chóng, hiệu quả của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuyến dài 19,7 km (2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao), gồm 14 nhà ga và depot Long Bình.

Tính đến hết tháng 10/2026, tuyến đã vận chuyển hơn 41,5 triệu lượt hành khách, với 155.069 lượt tàu hoạt động an toàn, trung bình khoảng 61.227 lượt khách/ngày. Lượng khách đi metro trong năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tăng cao so với trước đây. Riêng 10 tháng đầu năm 2026, metro số 1 đạt khoảng 20,25 triệu lượt khách, trung bình 66.645 lượt khách/ngày, tăng khoảng 21%, tương đương 3,5 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, ngày 24/11 vừa qua (Ngày Văn hóa Việt Nam), metro Bến Thành - Suối Tiên ghi nhận lượng khách cao kỷ lục trong ngày khai thác có thu vé, với hơn 110.328 lượt hành khách, vượt mức kỷ lục trước đó vào ngày 1/9/2026 với 98.512 lượt hành khách. Bình quân mỗi chuyến tàu trong ngày có 484 hành khách; riêng khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ 30 phút, metro số 1 phục vụ 6.885 lượt hành khách, bình quân 861 hành khách/lượt tàu.

Theo bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh, trước lượng hành khách tăng cao trong khung giờ tối ngày 24/11, Công ty đã chủ động bổ sung 4 chuyến tàu và kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, đặc biệt là sau chương trình bắn pháo hoa.

Cùng với việc tăng cường chuyến tàu, lực lượng nhân viên tại các nhà ga được bố trí để hướng dẫn, điều phối hành khách; các bộ phận điều độ, lái tàu, kỹ thuật, bảo dưỡng và an ninh phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoạt động vận hành an toàn, thông suốt. Theo bà Văn Thị Hữu Tâm, kết quả trên không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người dân đối với metro số 1 mà còn cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của đơn vị vận hành.

Ghi nhận thực tế khai thác cho thấy, tuyến metro đầu tiên của thành phố đang từng bước chuyển từ phương tiện tham quan, trải nghiệm sang phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên của người dân, đặc biệt là đi học, đi làm. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tuyến ghi nhận hơn 3,1 triệu lượt khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng sản lượng; đồng thời phục vụ hơn 1,72 triệu lượt khách là học sinh, sinh viên.

Xu hướng đi lại thường xuyên còn thể hiện qua lượng hành khách tập trung vào giờ cao điểm. Bình quân gần đây, mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ và 718 hành khách trong khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh), tuyến metro số 1 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực về sản lượng vận chuyển và khả năng thu hút hành khách. Sản lượng hành khách tăng trưởng ổn định, nhu cầu sử dụng tuyến ngày càng gia tăng. Đây là cơ sở để Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối với các phương thức vận tải hành khách công cộng khác.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết thêm, các số liệu cho thấy nhu cầu sử dụng metro vào những khung giờ đi học, đi làm khá rõ nét, phản ánh xu hướng hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng hằng ngày. Tuy nhiên, các đơn vị cần tiếp tục khảo sát mục đích chuyến đi để xác định cụ thể tỷ trọng giữa các nhóm hành khách.

* Tăng kết nối, nâng năng lực phục vụ

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, việc tuyến metro số 1 vận hành với lưu lượng hành khách tăng trưởng tốt là tín hiệu rất tích cực, góp phần thay đổi thói quen tham gia giao thông công cộng của người dân. Trước đây, hành khách chủ yếu tập trung đông vào khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, nhưng hiện nay ngay cả những khung giờ bình thường lượng khách cũng khá đông. Chất lượng phục vụ của đơn vị vận hành ngày càng được cải thiện, giúp metro trở thành phương tiện giao thông công cộng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại từ trung tâm thành phố đến khu vực phía Đông và ngược lại.

Hệ thống bán vé tại nhà ga Bến Thành. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn hiện nay chủ yếu tập trung ở việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối của hành trình. Một số hành khách phải đi bộ khá xa hoặc sử dụng thêm phương tiện để đến ga và từ ga đến điểm đến cuối cùng. Hiện chỉ có 11/14 ga có bãi giữ xe cá nhân. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết và thời điểm lượng khách tăng cao, một số ga chịu áp lực lớn trong công tác phục vụ hành khách.

Thành phố hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 ga metro số 1 và 11 bãi giữ xe; đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng. Để cải thiện kết nối, thành phố đã hoàn thành hành lang đi bộ có mái che tại các ga Bến Thành, Thảo Điền, An Phú; đưa vào sử dụng 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối các ga. Đến cuối tháng 10/2026, hệ thống xe buýt cũng đã lắp mới, thay thế 25 nhà chờ; duy tu 158 nhà chờ và 521 trụ dừng; cập nhật thông tin tại 1.694 điểm dừng.

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt góp phần giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân kết hợp xe buýt với metro số 1 trong hành trình hằng ngày. Theo ông Nguyễn Văn Long, Sở Xây dựng đang hoàn thiện phương án vé liên thông xe buýt – metro; ứng dụng MultiGo hỗ trợ tra cứu tuyến và hành trình kết nối nhiều loại hình vận tải. Đây là những giải pháp nhằm giảm chi phí, thời gian và sự bất tiện khi chuyển phương tiện.

Năm 2027, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh xác định trọng tâm là duy trì vận hành metro số 1 an toàn, đúng giờ; điều chỉnh tần suất theo nhu cầu, nhất là vào giờ cao điểm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống xe buýt kết nối, bãi giữ xe, lối đi bộ, thông tin hành trình và phương án vé liên thông. Đồng thời, tăng cường sử dụng dữ liệu vé điện tử và dữ liệu vận hành để dự báo nhu cầu, tổ chức phục vụ phù hợp.

Hiện tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có 17 đoàn tàu 3 toa, giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút. Theo báo cáo đầu tháng 11/2026 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1, việc giảm thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu xuống khoảng 4 phút 30 giây có thể được nghiên cứu thực hiện trong điều kiện đội tàu hiện hữu; về dài hạn, cần xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa trong thời gian tới.

Theo ông Phan Công Bằng, một số thời điểm lượng hành khách tăng cao khiến người dân phải chờ tàu, thời gian chờ tối đa khoảng 10 - 15 phút, nhưng tình trạng này không diễn ra thường xuyên. Kế hoạch chạy tàu hiện nay cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, Ban Quản lý đường sắt đô thị và đơn vị vận hành đang nghiên cứu lộ trình bổ sung đoàn tàu vào những thời điểm có nhu cầu cần thiết.

“Trước mắt, những ngày cao điểm như tối cuối tuần (tối thứ Sáu và thứ Bảy) có thể tăng thêm giờ chạy tàu, từ 22 giờ lên 23 giờ, để giải quyết những nhu cầu đi lại, giải trí của người dân vào trung tâm thành phố. Với số lượng đoàn tàu hiện nay, 17 đoàn tàu 3 toa thì chúng tôi đang đáp ứng được lưu lượng hành khách”, ông Phan Công Bằng chia sẻ.

Cùng với metro Bến Thành - Suối Tiên đang khai thác, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt tuyến metro khác, từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị. Thành phố kỳ vọng metro từng bước trở thành trục vận tải công cộng khối lượng lớn, giúp người dân đi học, đi làm thuận tiện và có thêm lựa chọn thay thế phương tiện cá nhân; qua đó giảm áp lực giao thông đường bộ, hỗ trợ phát triển đô thị theo hướng xanh, hiện đại./.