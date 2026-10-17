Metro Bến Thành - Suối Tiên tạm ngưng hoạt động do mất điện

Sự cố mất điện làm ảnh hưởng 14 lượt tàu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau khi nguồn điện được khôi phục, HURC1 phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tái lập phụ tải, khôi phục hoạt động của tuyến metro số 1 lúc 7 giờ 57 phút cùng ngày.

Đại diện Công ty Truyền tải điện 4 cho biết, sự cố kỹ thuật tại trạm biến áp xảy ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ 4 phút đến 7 giờ 35 phút, gây gián đoạn cấp điện nhiều nơi ở khu vực Thủ Đức.

Hành khách đi metro số 1 tại ga Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Trạm biến áp 220kV Thủ Đức là một trong những trạm cung cấp điện cho TPHCM. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng sử dụng hệ thống điều khiển từ xa để nhanh chóng tái lập điện cho các phụ tải. Trong đó, ưu tiên khôi phục nguồn điện phục vụ hoạt động của tuyến metro số 1, đồng thời cấp điện trở lại cho các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn khu vực Thủ Đức.