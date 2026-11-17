Khách chờ tàu metro tuyến số 1 tại ga Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 17/11, Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên), góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Dự án gồm 8 thang máy, tải trọng 1.000 kg/thang, được bố trí tại 7 cầu vượt bộ hành kết nối với các nhà ga Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tổng vốn đầu tư khoảng 53 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Cùng với hệ thống thang máy, dự án còn triển khai các hạng mục phụ trợ như lối đi bộ tiếp cận có mái che, đường dốc dành cho người khuyết tật, hệ thống camera giám sát và loa thông báo thông minh, góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho hành khách khi di chuyển đến các nhà ga.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa hệ thống thang máy vào sử dụng giúp hành khách dễ dàng tiếp cận cầu vượt bộ hành và nhà ga, giảm khó khăn khi phải di chuyển bằng cầu thang bộ, nhất là đối với những người cần hỗ trợ di chuyển.

Công trình góp phần từng bước xóa bỏ rào cản trong tiếp cận giao thông công cộng, bảo đảm điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn và bình đẳng cho mọi hành khách.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) hiện phục vụ trung bình khoảng 66.000 lượt khách mỗi ngày.

Việc bổ sung hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.