Metro Bến Thành - Suối Tiên đón 40 triệu lượt khách, tính chuyện tăng tàu

Thông tin được bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), chia sẻ trong chương trình “Dân hỏi chính quyền trả lời” do HĐND TP.HCM tổ chức ngày 11/10.

Trong 9 tháng năm 2026, đã có hơn 18 triệu lượt hành khách đi tàu, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ. Lượng khách liên tục tăng cho thấy nhu cầu sử dụng metro của người dân ngày càng lớn.

Nghiên cứu tăng số đoàn tàu

Tuy nhiên, vào các khung giờ cao điểm, hành khách tập trung đông tại các nhà ga, đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực vận chuyển và hoàn thiện hạ tầng kết nối để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận metro.

Nhiều loại hình kết nối thuận tiện cho khách tiếp cận Metro Bến Thành - Suối Tiên đã và đang tiếp tục đầu tư khi nhu cầu đi lại ngày càng lớn.

Về mạng lưới kết nối, bà Tâm cho biết Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện có 68 tuyến xe buýt nối với 14 nhà ga. Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng nhiều phương tiện để đến ga như taxi, xe công nghệ, xe đạp, xe máy điện công cộng và buýt đường sông tại ga Ba Son.

TP.HCM cũng bố trí 11 bãi đậu xe máy để thuận tiện cho khách.

Dù vậy, khả năng tiếp cận nhà ga vẫn còn hạn chế, nhất là tại những khu vực đông dân cư như Tân Cảng và một số khu vực phía Đông thành phố.

Cũng theo bà Tâm, thời gian di chuyển trên toàn tuyến metro này chỉ khoảng 30 phút. Tuy nhiên, nếu hành khách mất quá nhiều thời gian để đi từ nhà đến ga và từ ga đến điểm đến cuối cùng, thì lợi thế về tốc độ của metro sẽ chưa được phát huy tối đa.

Do đó, bên cạnh việc nâng cao năng lực vận chuyển trên tuyến, việc sớm hoàn thiện kết nối giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận nhà ga, là những yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác.

Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tập trung vào nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực phục vụ của Metro số 1. Trước hết, các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu tăng số lượng đoàn tàu, điều chỉnh tần suất chạy tàu và rút ngắn thời gian chờ vào các khung giờ cao điểm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại.

Việc kết nối các phương tiện giao thông công cộng gom khách cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có tăng cường xe đạp công cộng và xe máy điện công cộng.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu phương án miễn, giảm chi phí sử dụng các phương tiện này đối với hành khách đi metro, nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

“Mục tiêu là hình thành lộ trình di chuyển thuận tiện, nhanh chóng từ điểm xuất phát đến điểm đến cuối cùng, phát huy hiệu quả của Metro số 1, từng bước đưa giao thông công cộng trở thành lựa chọn thường xuyên của người dân TP.HCM”, bà Tâm cho biết.

Mở rộng 1.500 km metro phục vụ 25 triệu người

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, một trong những định hướng trọng tâm của TP.HCM là phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn đầu tư đường sắt đô thị mạnh mẽ nhất, với 8 tuyến, tổng chiều dài khoảng 230km đã và sắp khởi công.

Theo ông Lâm, thành phố hiện có khoảng 14 triệu dân, và dự kiến quy mô có thể đạt 25 triệu người trong khoảng 10 -15 năm tới. Với tốc độ đô thị hóa và nhu cầu đi lại ngày càng cao, việc chỉ mở rộng đường bộ sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận tải.

Đường sắt đô thị được xác định là phương thức vận tải công cộng có sức chở lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực cho hệ thống đường bộ.

Theo quy hoạch hiện tại, TP.HCM có 28 tuyến đường sắt đô thị, với tổng chiều dài khoảng 1.015 km. Theo quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, mạng lưới metro được mở rộng lên khoảng 1.500 km.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR), giai đoạn 2026-2030, TP.HCM triển khai 8 dự án ưu tiên, gồm Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đã khởi công. 3 tuyến khởi công ngay năm nay là tuyến số 1 TP Mới Bình Dương - Suối Tiên; tuyến Thủ Dầu Một - Tao Đàn và tuyến số 6 (giai đoạn 1) nối sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Các tuyến còn lại đã và đang chuẩn bị khởi công như Bến Thành - Cần Giờ; Bến Thành-Thủ Thiêm; Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước..., hướng tới hoàn thành 255km vào năm 2030 và hơn 500km vào năm 2035.

Để đẩy nhanh tiến độ, TP.HCM sẽ tận dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Cơ chế này cho phép rút gọn một số thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án theo quy trình đặc thù, và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định.