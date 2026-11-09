Meteor – Tên lửa không đối không giúp Gripen đe dọa đối thủ từ khoảng cách xa

Trong không chiến hiện đại, khả năng phát hiện và tiêu diệt đối phương trước khi bị đối phương phát hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các cuộc giao chiến ngày càng phụ thuộc vào radar, cảm biến, dữ liệu mục tiêu và tên lửa dẫn đường tầm xa. Trong bối cảnh đó, Meteor trở thành một trong những vũ khí đáng chú ý được tích hợp trên tiêm kích Gripen.

Meteor do tập đoàn MBDA phát triển với sự tham gia của nhiều quốc gia châu Âu. Đây là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn, được thiết kế để tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và những mục tiêu trên không có giá trị cao.

Điểm khác biệt lớn của Meteor nằm ở hệ thống động lực. Thay vì chỉ sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn hoạt động trong thời gian ngắn, tên lửa được trang bị động cơ ramjet điều tiết lực đẩy.

Nhờ đó, Meteor có thể duy trì động lực trong phần lớn hành trình bay, thay vì nhanh chóng mất năng lượng sau giai đoạn tăng tốc ban đầu.

Đặc tính này giúp tên lửa duy trì tốc độ và khả năng cơ động ở giai đoạn cuối, khi tiếp cận mục tiêu.

MBDA nhấn mạnh Meteor có vùng không thể thoát lớn, tức khu vực mà mục tiêu bị phóng tên lửa sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu tìm cách né tránh.

Tuy nhiên, kích thước vùng này thay đổi theo độ cao, tốc độ phóng, hướng tiếp cận và hành vi của mục tiêu.

Trên Gripen, Meteor được kết hợp với radar AESA Raven ES-05, hệ thống cảm biến hồng ngoại và liên kết dữ liệu. Máy bay có thể phát hiện, theo dõi mục tiêu và cung cấp thông tin cho tên lửa trong quá trình đánh chặn.

Radar AESA với ăng-ten có khả năng xoay định hướng cũng tạo điều kiện duy trì góc quan sát rộng hơn trong một số tình huống tác chiến.

Một ưu điểm của Meteor là khả năng sử dụng trên nhiều dòng tiêm kích châu Âu, trong đó có Gripen, Eurofighter Typhoon và Rafale.

Việc tích hợp loại tên lửa này giúp Gripen có thêm lựa chọn trong nhiệm vụ không chiến tầm xa, đặc biệt khi phải đối đầu với những máy bay có khả năng hoạt động ngoài tầm nhìn.

Dù vậy, Meteor không phải vũ khí bảo đảm chiến thắng tuyệt đối. Hiệu quả tác chiến còn phụ thuộc vào khả năng phát hiện mục tiêu, chất lượng dữ liệu dẫn đường, tác chiến điện tử và năng lực phòng vệ của đối phương.

Sự kết hợp giữa tên lửa và hệ thống cảm biến mới là yếu tố tạo nên giá trị thực sự của tổ hợp vũ khí này.