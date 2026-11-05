Metallica: Khi kim loại tạo điểm nhấn cho không gian

Với kiến trúc sư, sức hấp dẫn của kim loại không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở khả năng tạo tương phản, kết nối vật liệu và định hình cá tính không gian.

Khi kim loại vượt ra khỏi cảm giác lạnh và cứng

Theo KTS Lê Trương – Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam: Kim loại là chất liệu có hiệu ứng thị giác mạnh, đặc biệt khi tương tác với ánh sáng. Từ sắt, thép đến vàng, bạc, đồng, mỗi loại đều có những đặc tính riêng. Tuy nhiên, điều làm nên sự phong phú của vật liệu không chỉ nằm ở bản chất kim loại, mà còn ở cách con người sáng tạo và xử lý bề mặt.

KTS Lê Trương trải nghiệm BST Metallica

Ông lấy ví dụ về bề mặt đồng gò, tạo cảm giác như được chế tác thủ công bằng tay; hay những tấm kim loại dạng dệt, gợi liên tưởng đến cấu trúc được tạo nên từ những sợi kim loại rất nhỏ. Những cách xử lý này đem lại cho vật liệu sự gần gũi, cảm xúc và thân thiện. Theo ông, bằng khả năng sáng tạo về màu sắc và chất cảm, các nhà thiết kế có thể "hóa giải" vẻ lạnh lùng vốn có của kim loại, đồng thời tạo ra những chất liệu gần gũi với đời sống và cảm quan thẩm mỹ Việt Nam.

Đó cũng là sự khác biệt của Metallica - bộ sưu tập laminate kim loại nghệ thuật của Gỗ Minh Long với 132 thiết kế, được chế tác thành các dạng bề mặt bóng gương, vân xước, sóng nước và trang trí. Thay vì chỉ khai thác vẻ sáng bóng quen thuộc, bộ sưu tập tạo nhiều khả năng biểu đạt của kim loại thông qua nhiều dạng kết cấu và hiệu ứng bề mặt.

Sức hấp dẫn của tương phản và dấu ấn chế tác

Với KTS Trần Ngọc Linh – Giám đốc Idee Architects, sức hấp dẫn của Metallica trước hết đến từ tính tương phản. Là người thường tìm kiếm những vật liệu có khả năng tạo nên sự đối lập trong thiết kế, KTS nhận thấy bộ sưu tập có những đặc điểm phù hợp với hướng tìm tòi của mình.

Điều anh chú ý không chỉ là yếu tố kim loại, mà còn là sự chi tiết trong cách xử lý bề mặt. Những hiệu ứng như mài hay gõ búa mang dấu ấn của kỹ thuật chế tác thủ công, khiến vật liệu có thêm chiều sâu và cá tính. Bề mặt vì thế không còn đơn thuần là lớp hoàn thiện để nhìn, mà trở thành yếu tố tạo nên trải nghiệm thị giác riêng.

Dấu ấn kỹ thuật chế tác trên bề mặt Metallica

Trong thiết kế nội thất, tương phản là một cách tạo điểm nhấn và làm rõ cá tính không gian. Kim loại với đặc tính sắc nét, phản chiếu ánh sáng có thể được đặt cạnh gỗ ấm áp, đá có kết cấu tự nhiên hay vải mềm để tạo khác biệt về màu sắc, độ bóng và cảm nhận bề mặt. Sự đối lập ấy giúp các vật liệu bổ trợ cho nhau, tránh cảm giác đơn điệu khi sử dụng những chất liệu có đặc tính tương đồng.

Vẻ đẹp của kim loại không chỉ nằm ở sự bóng sáng

Kim loại cũng có sức hấp dẫn ở những sắc thái trầm và tiết chế. ThS.KTS Trần Công Đức – Giám đốc GMP Asia-Pacific chia sẻ rằng trong thiết kế, anh thường ưu tiên các bề mặt trung tính, trầm và không quá bóng. Ở Metallica, anh đặc biệt ấn tượng với những thiết kế có hiệu ứng bóng mờ.

Một số bề mặt kim loại nghệ thuật ít phản sáng, rất "dịu mắt"

Góc nhìn này cho thấy kim loại không nhất thiết phải trở thành tâm điểm bằng độ sáng hay khả năng phản chiếu. Một bề mặt bóng mờ vẫn giữ được đặc tính của kim loại nhưng giảm cảm giác phô trương, tạo nên vẻ đẹp điềm tĩnh và dễ kết hợp với tổng thể nội thất. Với những không gian hướng đến sự tối giản, trung tính hoặc có sắc thái trầm, lựa chọn này có thể tạo điểm nhấn mà không phá vỡ tinh thần chung.

Từ chất liệu đến ngôn ngữ thiết kế

Trong không gian thực tế, kim loại có thể được ứng dụng ở nhiều vị trí như cánh tủ, vách trang trí, quầy lễ tân, quầy bar, hệ kệ trưng bày hoặc các chi tiết nội thất tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, việc lựa chọn không nên chỉ dựa trên vẻ ngoài. Kiến trúc sư cần cân nhắc tần suất tiếp xúc, điều kiện sử dụng, khả năng vệ sinh, ánh sáng và sự tương quan với các vật liệu còn lại.

Với laminate kim loại nghệ thuật, bề mặt kim loại thật được kết hợp với lớp nền laminate trên gỗ, mở ra thêm lựa chọn cho các hạng mục nội thất. Giải pháp này cho phép đưa diện mạo và chất cảm của kim loại vào nhiều ứng dụng trên nền gỗ phù hợp. Dù vậy, mỗi sản phẩm vẫn cần được lựa chọn theo thông số kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

Metallica mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo hơn cho thiết kế

Qua những góc nhìn từ các kiến trúc sư, có thể thấy sức hấp dẫn của kim loại trong nội thất không chỉ đến từ vẻ sáng bóng hay cảm giác hiện đại. Đó còn là khả năng thay đổi cảm nhận thông qua xử lý bề mặt, tạo tương phản và kết hợp với những vật liệu khác. Metallica khai thác những khả năng ấy qua hệ thống bề mặt đa dạng, đem đến thêm phương tiện sáng tạo cho kiến trúc sư và nhà thiết kế, góp phần tạo nên cá tính và cảm xúc riêng cho không gian.

Thu Hà