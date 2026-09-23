Meta xử lý hơn 3,7 triệu tài khoản liên quan lừa đảo

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Meta, trong hai năm qua, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã phối hợp với đội ngũ điều tra của tập đoàn này, giúp xác định và triệt phá toàn bộ hệ sinh thái của các nhóm lừa đảo thay vì chỉ xử lý từng tài khoản riêng lẻ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Meta đã xóa hơn 113.000 tài khoản, trang mạng xã hội và thực thể liên quan các hoạt động gian lận, lừa đảo trên hai ứng dụng Facebook và Instagram. Riêng trong tháng 6, tập đoàn này xử lý hơn 33.600 tài khoản và trang mạng xã hội liên quan các đối tượng lừa đảo tìm cách lợi dụng nhu cầu săn tìm các chương trình du lịch giá rẻ của các gia đình trước kỳ nghỉ Hè. Đến tháng 7, Meta tiếp tục xử lý hơn 3,6 triệu tài khoản và trang. Phần lớn trong số này là các “trang vỏ bọc” (shell pages) - những trang không có nội dung hoặc không hoạt động nhưng có thể bị các đối tượng lừa đảo mua lại để phục vụ các hoạt động trong tương lai.

Theo ông Daryl Poon - Giám đốc phụ trách quan hệ với cơ quan thực thi pháp luật khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, các đối tượng lừa đảo thường hoạt động xuyên biên giới và trên nhiều nền tảng, khiến không một tổ chức riêng lẻ nào có thể nắm bắt đầy đủ bức tranh về hoạt động của chúng.

Ông cho rằng việc chia sẻ thông tin giữa SPF và Meta giúp tập đoàn nhận diện những mối đe dọa mà đội ngũ của Meta có thể không phát hiện được nếu chỉ dựa vào dữ liệu nội bộ. Nhờ khả năng xử lý trên quy mô lớn, Meta có thể nhanh chóng vô hiệu hóa các mạng lưới trước khi chúng tiếp cận thêm nhiều người dùng.

Meta đánh giá mô hình hợp tác với SPF là cơ sở để tiếp tục mở rộng phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại Singapore cũng như các nước khác trong khu vực. Bà Clara Koh - Giám đốc chính sách công khu vực Đông Nam Á của Meta, cho biết các mạng lưới lừa đảo hiện đã hoạt động ở quy mô công nghiệp và bắt đầu khai thác AI để sản xuất hàng loạt hồ sơ giả, tạo hình ảnh giả mạo và phát triển mã độc.

Theo bà, Meta đang tiếp tục đầu tư vào các biện pháp phòng vệ trên những nền tảng của tập đoàn, đồng thời tăng tốc phát hiện và xử lý nội dung vi phạm, đặc biệt là những nội dung lừa đảo trước khi chúng tiếp cận người dùng.