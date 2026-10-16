Meta xóa hơn 3,7 triệu tài khoản liên quan mạng lưới lừa đảo

Biểu tượng Meta và Facebook trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Chiến dịch có sự tham gia của cơ quan chức năng Nigeria, Ghana, Mỹ, Anh và các công ty công nghệ, giúp xác định ít nhất 11 triệu USD có khả năng bị phong tỏa. Tuy nhiên, số tiền này chưa đồng nghĩa với khoản tiền đã được phong tỏa hoặc thu hồi.

Theo Meta, các mạng lưới lừa đảo chủ yếu nhắm vào người dùng Mỹ và Anh bằng thủ đoạn chào mời đầu tư giả, tuyển dụng việc làm lừa đảo, lừa tình trực tuyến và mạo danh quân nhân hoặc nhân viên thực thi pháp luật. Nhà chức trách thông báo đã bắt giữ 28 người và giải cứu 117 người bị lôi kéo vào các hoạt động lừa đảo. Meta lưu ý con số 3,7 triệu bao gồm nhiều loại tài sản trực tuyến, không phải số người tham gia lừa đảo.

Chiến dịch cho thấy nỗ lực hợp tác xuyên biên giới nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm trực tuyến. Hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào việc tiếp tục điều tra dòng tiền, xử lý các đối tượng liên quan và ngăn chặn những mạng lưới mới hình thành.