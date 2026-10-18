Meta xây tuyến cáp quang biển 7.000 km, tốc độ một petabit/giây

Meta phát triển cáp quang biển có tốc độ một triệu gigabit/giây. (Ảnh minh họa)

Theo Live Science, Petal là tuyến cáp quang biển dài 7.000 km do Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, phát triển. Với băng thông thiết kế một petabit/giây, tuyến cáp có khả năng truyền khoảng 125 terabyte dữ liệu trong một giây, tương đương 25.000 bộ phim HD dung lượng 5GB.

Khi đi vào hoạt động, Petal sẽ là tuyến cáp quang xuyên đại dương đầu tiên đạt tốc độ truyền dữ liệu cấp petabit, nhanh gấp đôi các hệ thống cáp biển có cùng chiều dài hiện nay. Đây cũng là tuyến cáp biển thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ sợi quang đa lõi.

Trong khi sợi quang thông thường có một lõi, Petal sử dụng sợi quang hai lõi truyền tín hiệu theo hai hướng ngược nhau. Mỗi sợi quang có đường kính 125 micromet, tương đương độ dày của sợi tóc người. Toàn tuyến cáp dự kiến chứa 24 cặp sợi quang lõi đôi, với tổng cộng 96 lõi sợi.

Theo thiết kế, tín hiệu quang sẽ được tăng cường thông qua các bộ khuếch đại bố trí dọc tuyến cáp. Đại diện Meta cho biết tuyến cáp dài 7.000 km cần khoảng 100 bộ khuếch đại. Hệ thống cũng áp dụng công nghệ gộp/tách kênh (fan-in/fan-out), cho phép tách tín hiệu từ hai lõi để khuếch đại độc lập, sau đó gộp trở lại. Giải pháp này giúp tăng gấp đôi dung lượng truyền tải mà không cần tăng điện năng tương ứng.

Công ty công nghệ Nhật Bản NEC chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng tuyến cáp, trong khi Sumitomo Electric cung cấp sợi quang.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế, cáp quang biển truyền tải khoảng 99% lưu lượng truy cập toàn cầu. Trong bối cảnh nhu cầu kết nối giữa các châu lục tăng lên cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ số, Meta đang đầu tư vào hơn 20 dự án cáp biển, kết nối mọi châu lục trừ Nam Cực. Các dự án đáng chú ý trước đó gồm Marea, Amitie và Anjana.

Bên cạnh Petal, Meta cũng công bố dự án Waterworth vào tháng 2/2025, với chiều dài dự kiến gần 50.000 km, kết nối nhiều khu vực trên năm châu lục.