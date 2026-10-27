Meta tự nộp thuế nhà thầu, doanh nghiệp có phải nộp thêm 5% thuế TNDN không?

Hỏi:

Từ ngày 23/09/2026, công ty chúng tôi nhận được thông báo của Nhà cung cấp Meta như sau: "Meta Platforms Ireland Limited is tax registered in Vietnam and will be remitting FCT to the GDT. Please do not deduct/withhold FCT and make the full payment on the invoice. If you are a registered organisation/business in Vietnam and Meta did not charge 10% VAT on your invoice, you are responsible to report and remit 10% FCT-VAT to the GDT."

Dịch sang tiếng việt: "Meta Platforms Ireland Limited đã đăng ký thuế tại Việt Nam và sẽ tự nộp thuế nhà thầu nước ngoài (FCT) cho Tổng cục Thuế (GDT). Vì vậy, vui lòng không khấu trừ/khấu giữ FCT và thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền trên hóa đơn. Nếu bạn là tổ chức/doanh nghiệp đã đăng ký tại Việt Nam và Meta không tính 10% VAT trên hóa đơn của bạn, thì bạn có trách nhiệm kê khai và nộp 10% FCT-VAT cho GDT."

Vậy khi kê khai thuế nhà thầu, Công ty chúng tôi có cần nộp cả 5% FCT- TNDN cho GDT không?

Trả lời:

Thuế cơ sở 3 tỉnh Nghệ An trả lời câu hỏi trên như sau:

- Tại điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, quy định:

“3. Tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài, cá nhân không cư trú trên nền tảng thương mại điện tử có trách nhiệm:

b) Khấu trừ, nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại Điều 44 Nghị định này;”

- Tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:

“3. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các điểm b2, b3 và b4 khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế phát sinh tại Việt Nam, cụ thể như sau:

a) Dịch vụ: 5%, riêng dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino: 10%; trường hợp cung ứng dịch vụ có gắn với hàng hóa thì hàng hóa được tính theo tỷ lệ 1%; trường hợp không tách riêng được giá trị hàng hóa với giá trị dịch vụ: 2%;”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH thương mại & dịch vụ SumoFarm Việt Nam (là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) có hoạt động mua dịch vụ của Meta Platforms Ireland Limited mà bên Meta không tính, không thu thuế GTGT 10% thì đơn vị có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài theo quy định với tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế phát sinh tại Việt Nam.