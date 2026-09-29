Phụ huynh có thể giám sát con trong việc sử dụng ứng dụng Threads

Ngày 29-9, Meta triển khai tính năng giám sát dành cho phụ huynh trên Threads tại Việt Nam. Việc mở rộng tính năng này sang Threads tiếp nối những cập nhật của Meta dành cho tài khoản thanh thiếu niên tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 5 năm 2026, Meta đã công bố phiên bản cải tiến của Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger. Phiên bản cập nhật tăng cường các biện pháp bảo vệ về nội dung dựa trên tiêu chí phân loại phim dành cho người từ 13 tuổi trở lên (13+) và phản hồi của phụ huynh; hạn chế việc thanh thiếu niên nhìn thấy những bài viết có ngôn từ kích động, thử thách mạo hiểm hoặc nội dung có thể cổ xúy hành vi tiềm ẩn rủi ro, kể cả khi bài viết đến từ tài khoản các em theo dõi.

Trên Threads, Tài khoản Thanh thiếu niên đã có sẵn những biện pháp bảo vệ như tài khoản riêng tư và giới hạn đối với nội dung mà các em có thể xem. Tính năng giám sát mới bổ sung thêm công cụ để phụ huynh đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng ứng dụng.

Cha mẹ có thể theo dõi thời gian con sử dụng Threads, đặt giới hạn sử dụng ứng dụng và quản lý một số cài đặt liên quan đến quyền riêng tư và nội dung. Với người dùng dưới 16 tuổi, phụ huynh còn có thể quyết định liệu con mình có được thay đổi các cài đặt bảo vệ theo hướng ít nghiêm ngặt hơn hay không.

Sau khi thiết lập tính năng giám sát thông qua Trung tâm Gia đình, cha mẹ và người giám hộ có thể theo dõi cách con sử dụng Threads và điều chỉnh một số giới hạn, cài đặt phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Các công cụ dành cho phụ huynh bao gồm: Theo dõi thời gian sử dụng; Đặt giới hạn thời gian; Điều chỉnh chế độ ngủ; Quản lý việc gắn thẻ; Quản lý quyền riêng tư và tùy chọn nội dung, chặn các nội dung nhạy cảm.

Phụ huynh có thể tiếp cận thông tin và các công cụ hỗ trợ con em mình thông qua Trung tâm Gia đình, từ đó có thêm cơ sở để trao đổi với con về thói quen sử dụng mạng xã hội và lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.