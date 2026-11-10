Meta triển khai AI xác minh độ tuổi người dùng trên toàn cầu

Meta triển khai công nghệ AI tự động xác định độ tuổi người dùng trên toàn cầu nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên các nền tảng Instagram, Facebook và Threads. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo Meta, công nghệ mới sử dụng AI để phân tích hành vi và các bài đăng nhằm phát hiện những tài khoản có dấu hiệu thuộc về trẻ vị thành niên, kể cả trường hợp khai báo sai ngày sinh để vượt qua các giới hạn độ tuổi.

Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ tự động đưa những tài khoản này vào chế độ bảo vệ dành cho thanh thiếu niên.

Trước khi triển khai rộng rãi, Meta đã thử nghiệm công nghệ trên tại một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Australia.

Tập đoàn cho biết, kết quả ban đầu khá tích cực, giúp nhiều tài khoản được áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi.

Cùng với việc mở rộng hệ thống, trong tháng 11, Meta sẽ gửi thông báo về những thay đổi mới tới phụ huynh tại Mỹ có con sử dụng Instagram.

Các cơ chế này bao gồm giới hạn thời gian truy cập, hạn chế thông báo ban đêm và kiểm soát những nội dung có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng trẻ.

Đáng chú ý, hồi tháng 8, tập đoàn đã đồng ý chi trả 18 tỷ USD theo thỏa thuận dàn xếp với các bang của Mỹ, kèm theo cam kết tăng cường bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi.

Theo đó, các biện pháp được đưa ra bao gồm giới hạn thời gian sử dụng ở mức hai giờ mỗi ngày, áp dụng quy định hạn chế truy cập ban đêm và mở rộng quyền giám sát của phụ huynh.

(theo Al Jazeera)