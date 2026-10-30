Meta, TikTok, X thất bại trong vụ kiện cơ quan an toàn trực tuyến Anh

Vụ kiện xuất phát từ văn bản Ofcom gửi tới ba công ty trên hồi tháng 2 vừa qua, yêu cầu cung cấp số liệu chi tiết về hoạt động kiểm duyệt nội dung, trong đó có số bài đăng bị gỡ bỏ hoặc hạn chế khả năng hiển thị, cũng như số người dùng tiếp xúc với nội dung độc hại.

Meta, TikTok và X cho rằng việc đáp ứng những đề nghị này tạo ra gánh nặng quản lý quá lớn và không tương xứng. X từng mô tả đây là yêu cầu cung cấp thông tin tốn kém nhất mà công ty nhận được từ một cơ quan quản lý, đồng thời ước tính chi phí thực hiện có thể lên tới hàng triệu bảng Anh. Tuy nhiên, Tòa án cấp cao bác bỏ lập luận cho rằng Ofcom đã vượt quá thẩm quyền hoặc đặt ra những nghĩa vụ không cần thiết. Người phát ngôn Ofcom hoan nghênh quyết định của tòa, nhấn mạnh việc thu thập thông tin từ các doanh nghiệp là điều kiện thiết yếu để cơ quan này thực hiện chức năng quản lý.

Được thông qua năm 2023, Đạo luật An toàn Trực tuyến của Anh đặt ra các nghĩa vụ nghiêm ngặt hơn đối với những nền tảng như TikTok, X, Facebook và Instagram nhằm hạn chế nội dung bất hợp pháp và có hại, đặc biệt là những nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em. Các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu.

Phán quyết mới là một bước tiến đối với Ofcom trong quá trình triển khai cơ chế quản lý này. Dù vậy, tranh chấp pháp lý giữa cơ quan quản lý và các tập đoàn công nghệ vẫn chưa khép lại. Một vụ kiện riêng của Meta liên quan đến cách tính phí và xác định mức phạt tiềm năng của Ofcom vẫn đang chờ được giải quyết. Meta cũng phản đối việc WhatsApp bị xếp vào diện chịu sự điều chỉnh của cơ chế mới.

Đầu tháng này, Meta trở thành doanh nghiệp đầu tiên bị Ofcom mở cuộc điều tra chính thức theo Đạo luật An toàn Trực tuyến. Sau phán quyết ngày 30/10, Meta và X chưa đưa ra bình luận, trong khi TikTok cho biết đang xem xét quyết định của tòa.